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Даку может покинуть «Рубин»

вчера, 12:20

На нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку претендуют несколько клубов. Об этом рассказал отец футболиста Фехми Даку.

Мирлинда хорошо встретили в «Рубине». Ему уже дали 10-й номер в команде. Сын теперь знает, что совершил ошибку в том инциденте на Евро.

Может ли он уйти этим летом? Мы пока не знаем, есть ещ` один месяц трансферного окна, но Мирлинд и в «Рубине» хорошо себя чувствует. Если клуб примет решение о трансфере, то это можно сделать. Интерес к сыну есть от клубов из России и Европы, но пока ничего конкретного. Знаю про интерес от «Локомотива», ЦСКА, команд Бундеслиги и «Кальяри». Поэтому август станет решающим месяцем для будущего сына.

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Все комментарии
e8q7d8zhu8px
e8q7d8zhu8px
вчера в 13:26
Таких надо гнать из России и к футболу это не имеет никакого отношения.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 13:26
а кто это?) написано нап) он центрфорвард или поддержка?
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:31
Думаю если уйдёт никто плакать не будет
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:24
Контракт нужно отработать как положено...
Гость
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