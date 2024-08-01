Даку может покинуть «Рубин»

На нападающего «Рубина» и сборной Албании претендуют несколько клубов. Об этом рассказал отец футболиста Фехми Даку.

Мирлинда хорошо встретили в «Рубине». Ему уже дали 10-й номер в команде. Сын теперь знает, что совершил ошибку в том инциденте на Евро.