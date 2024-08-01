Даку может покинуть «Рубин»

На нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку претендуют несколько клубов. Об этом рассказал отец футболиста Фехми Даку.
Мирлинда хорошо встретили в «Рубине». Ему уже дали 10-й номер в команде. Сын теперь знает, что совершил ошибку в том инциденте на Евро.
Может ли он уйти этим летом? Мы пока не знаем, есть ещ` один месяц трансферного окна, но Мирлинд и в «Рубине» хорошо себя чувствует. Если клуб примет решение о трансфере, то это можно сделать. Интерес к сыну есть от клубов из России и Европы, но пока ничего конкретного. Знаю про интерес от «Локомотива», ЦСКА, команд Бундеслиги и «Кальяри». Поэтому август станет решающим месяцем для будущего сына.