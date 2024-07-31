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Один из лучших бомбардиров чемпионата Казахстана перейдёт в «Ахмат»

31 июля 2024, 16:49

Нападающий «Актобе» и сборной Казахстана Максим Самородов перейдёт в «Ахмат». Сумма трансфера составит 900 тысяч евро. Игрок подпишет контракт на четыре года. Завтра он прилетит в Грозный для прохождения медицинского осмотра.

В текущем сезоне Самородов сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего атакующего левого полузащитника в 1,2 миллиона евро.

Ранее «Ахмат» сообщил о возвращении хавбека Исмаэла Силвы.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
31 июля в 21:58
Хорошая статистика у парня!
Надо брать!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
31 июля в 19:51
Удачи в Ахмате!!!!За этот трансфер волновался больше,чем остальные.
Хиромант
Хиромант
31 июля в 17:40
- Усиливаться, а заодно и омолаживаться, полезно всем клубам... Хоть РПЛ, хоть ПерДив, хоть Ла-Лига...
Ironigor
Ironigor
31 июля в 17:31
Молодой перспективный паренёк. Видать Адиев его присмотрел . Удачи ему с Ахматом .
drug01
drug01
31 июля в 17:04
Ахмат заслуживает этого игрока
И у него всё получится
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