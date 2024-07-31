Один из лучших бомбардиров чемпионата Казахстана перейдёт в «Ахмат»

Нападающий «Актобе» и сборной Казахстана Максим Самородов перейдёт в «Ахмат». Сумма трансфера составит 900 тысяч евро. Игрок подпишет контракт на четыре года. Завтра он прилетит в Грозный для прохождения медицинского осмотра.
В текущем сезоне Самородов сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего атакующего левого полузащитника в 1,2 миллиона евро.
Ранее «Ахмат» сообщил о возвращении хавбека Исмаэла Силвы.
Надо брать!
Надо брать!
И у него всё получится
И у него всё получится