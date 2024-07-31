Махачкалинское «Динамо» отказалось от услуг нападающего ЦСКА

Махачкалинское «Динамо» не стало подписывать нападающего ЦСКА Владислава Яковлева. Об этом сообщил генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.
Владислав Яковлев после просмотра в «Динамо» Махачкала отправился в распоряжение ЦСКА. И давно там находится. На этом вся история закончилась.
Яковлев является воспитанником ЦСКА. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Химки», 22-летний россиянин сыграл 7 матчей в Первой лиге, в которых забил 2 мяча.
Ранее сообщалось, что «Динамо» подписало игрока сборной Грузии.
Удачных игр ему.
Удачных игр ему.