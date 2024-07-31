Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Махачкалинское «Динамо» отказалось от услуг нападающего ЦСКА

31 июля 2024, 16:23

Махачкалинское «Динамо» не стало подписывать нападающего ЦСКА Владислава Яковлева. Об этом сообщил генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

Владислав Яковлев после просмотра в «Динамо» Махачкала отправился в распоряжение ЦСКА. И давно там находится. На этом вся история закончилась.

Яковлев является воспитанником ЦСКА. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Химки», 22-летний россиянин сыграл 7 матчей в Первой лиге, в которых забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подписало игрока сборной Грузии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Оренбург» закончил работу на трансферном рынке
31 июля
СлухиЛисакович покинет «Рубин»
31 июля
В «Войводине» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу форварда
31 июля
Слухи«Зенит» хочет подписать игрока сборной Сербии
31 июля
В «Локомотиве» высказались о возможном трансфере Маркиньоса
31 июля
Слухи«Спартак» проявляет интерес к игроку олимпийской сборной Аргентины
31 июля
Все комментарии
gorets004
gorets004
вчера в 18:36
Динамо уже построило надёжную оборону и центр. осталось усилить атаку. и вратаря бы понадежней.
Хиромант
Хиромант
31 июля в 17:54
- Брать "кота в мешке" новичку РПЛ конечно рискованно. Каждый "старожил" будет пытаться "спихнуть неликвид"... Авось, кто-то подберёт. Да ещё и заработаем на этом! Им усиление (якобы) необходимо, нам всё прибыль! Все в шоколаде! Де нет, мужики, так дела не делаются. Молодцы - Динамовцы! Не купились на эту "туфту"! Кто нам будет нужен - того и купим! Только так! Удачи в новом сезоне!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Omanga (раскрыть)
31 июля в 16:44
Не согласен. Парень молодой ( 2002 года рождения) переходит в аренду Пари НН.
Удачных игр ему.
Omanga
Omanga
31 июля в 16:29
Это верное решение, толку от него не будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 