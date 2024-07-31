Махачкалинское «Динамо» отказалось от услуг нападающего ЦСКА

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31 июля 2024, 16:23

Махачкалинское «Динамо» не стало подписывать нападающего ЦСКА . Об этом сообщил генеральный директор дагестанского клуба .

Владислав Яковлев после просмотра в «Динамо» Махачкала отправился в распоряжение ЦСКА . И давно там находится. На этом вся история закончилась.

Яковлев является воспитанником ЦСКА . Его контракт с клубом действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Химки», 22-летний россиянин сыграл 7 матчей в Первой лиге, в которых забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подписало игрока сборной Грузии.