Джикия хочет получать в России не менее 7 млн рублей в месяц

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия находится в поисках новой команды.
По данным источника, в России футболист хочет получать не менее 7 млн рублей в месяц.
Скорее всего, Джикия продолжит карьеру в Турции, где ему могут предложить более высокую зарплату.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385353/dzhikiya-georgiy 31.07.2024
- Лично я получаю "минималку". За вычетом налогов - 17,5 тыс. в месяц. "Коммуналка", одеться, обуться, да и кушать хочется иногда... А ещё жена, дети, внуки... Каждому хочется подарок сделать... А за какой фуй? А Кому-то там 7 млн в месяц мало? Ты чего делать-то умеешь? Только мячик по полю ногами пинать? У меня высшее техническое, + ещё 5 профессий. И ХРЕН НАЙДЁШЬ ДОСТОЙНУЮ ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385353/dzhikiya-georgiy 31.07.2024
- Лично я получаю "минималку". За вычетом налогов - 17,5 тыс. в месяц. "Коммуналка", одеться, обуться, да и кушать хочется иногда... А ещё жена, дети, внуки... Каждому хочется подарок сделать... А за какой фуй? А Кому-то там 7 млн в месяц мало? Ты чего делать-то умеешь? Только мячик по полю ногами пинать? У меня высшее техническое, + ещё 5 профессий. И ХРЕН НАЙДЁШЬ ДОСТОЙНУЮ ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ!
Как то озвучили сколько получал один из ведущих популярной программы на "Первом" - 50 тыщщщщ. тоже в твёрдой..
Не знаю, всё относительно.
Конечно 233 000 рупЪ. в день режет ухо, но... Труд футболиста сейчас высокооплачиваемый.
Как то озвучили сколько получал один из ведущих популярной программы на "Первом" - 50 тыщщщщ. тоже в твёрдой..
Не знаю, всё относительно.
Конечно 233 000 рупЪ. в день режет ухо, но... Труд футболиста сейчас высокооплачиваемый.