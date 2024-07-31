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Джикия хочет получать в России не менее 7 млн рублей в месяц

31 июля 2024, 16:39

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия находится в поисках новой команды.

По данным источника, в России футболист хочет получать не менее 7 млн рублей в месяц.

Скорее всего, Джикия продолжит карьеру в Турции, где ему могут предложить более высокую зарплату.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:20
Губа не дура. Но вряд ли его кто-то позовет за такую зарплату в это трансферное окно. Посидит полгода без клуба, а там глядишь одумается
Naherger
Naherger
вчера в 09:49
Лям баксов в год не самая высокая зп в рпл
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:39
Ребята, по меркам зарплат футболистов - это не много, где-то 850 т $ в год всего лишь. Все мы знаем, что в рпл есть много игроков, которые получают 1-5 млн $
112910415
112910415
вчера в 07:22
и зачем переводить в эти самые рубли в месяц, ради хайпа ?!
получилось, многие напряглись !
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
31 июля в 22:17, ред.
Как в советской клаcсике "Максим Перепелица": "Ты- малый не дурак! Но и дурак- немалый"!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
31 июля в 21:59
Губа -не дура и дура- не губа ! )
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
31 июля в 21:22
Спартак и в советское время был самой кубковой командой!!! Поэтому, вдвойне приятно за Величайший советский Клуб!!!!!!! Конечно, рано еще говорить о коренных переменах в Спартаке- это только третья официальная игра, но сегодня, КБ- молодцы, по всем компонентам!!!!!!! Дерзайте, и всё у вас получится!!!!!!!

Перед игрой вспомнили Блистательного Федю, и сразу, перед глазами появились ярчайшие воспоминания его КОСМИЧЕСКОЙ игры!!!!!!! Это- Честь Спартака и его Величие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
31 июля в 21:09
Спасибо!!!...да, порадовал Спартак)....ну в принципе Кубок это всегда труднопрогнозируемый результат, тем более Спартак - Динамо...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
31 июля в 21:00
Маэстро, сразу хочу поздравить Вас- с ярчайшей победой в дерби!!!!!!! Это было просто круто и показательно!!!!!!! Я вынужден признать, сегодняшнюю победу- чисто тренерской!!!!!!! Так держать!!!!!!! Ну а Балаганов оказался еще более жадный, чем Жора, ведь по тому курсу рубля, если не ошибаюсь, он был на много выше нынешнего... Это, если, Жорик не требует в валюте. В любом случае, Дружище- спасибо за приподнятое настроение, за то, что вернули, как всегда в счастливое прошлое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой Поклон Вам, Дорогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
31 июля в 19:52
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
31 июля в 18:58, ред.
Критиканам Георгия. Вы вообще - то в курсе зарплат современного футболиста, в том числе в РПЛ ? Если нет, тогда предлагаю успокоиться и не "наезжать" на него с обвинениями в жадности. Праведники нашлись.
И зарплата, видите ли, у них маленькая, и семью с родственниками надо кормить, и подсобное хозяйство содержать, и дипломов не один десяток. Жалуются на свою жизнь, сирые. Идите играйте в футбол. Возраст не тот ? Раньше думать надо было.
Scorp689
Scorp689
31 июля в 18:07
На рынок, шаурму крутить...
Capral
Capral
31 июля в 18:01
Жорик- молодец, "кто цены себе не знает- тот всегда продешевит"!!!
93cm54qrrrv6
93cm54qrrrv6
31 июля в 17:50
Жора молодец, цену себе знает
Jeck Denielse
Jeck Denielse
31 июля в 17:48, ред.
Более чем скромно...по футбольным меркам...
0.85 млн евро в сезон...

Капитан...самой популярной команды...в расцвете сил...с громадным опытом...и как видим не хапуга...
Сейчас статисты и лавочники во многих клубах получают не меньше...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
31 июля в 17:34
Спросить бы у него по-простому: а харя не треснет?...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
31 июля в 17:27
Если это так , так все ли нормально с Георгием...???...
5esjfwgyravq
5esjfwgyravq
31 июля в 17:24
Тот случай, когда стоит копейку, а выглядеть хочет на рубль.
Шуnя771
Шуnя771
31 июля в 17:13
В "твёрдой" это примерно 75 тыщщщ европейцев...
Как то озвучили сколько получал один из ведущих популярной программы на "Первом" - 50 тыщщщщ. тоже в твёрдой..
Не знаю, всё относительно.
Конечно 233 000 рупЪ. в день режет ухо, но... Труд футболиста сейчас высокооплачиваемый.
Хиромант
Хиромант
31 июля в 16:59
Джикия хочет получать в России не менее 7 млн рублей в месяц
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385353/dzhikiya-georgiy 31.07.2024

- Лично я получаю "минималку". За вычетом налогов - 17,5 тыс. в месяц. "Коммуналка", одеться, обуться, да и кушать хочется иногда... А ещё жена, дети, внуки... Каждому хочется подарок сделать... А за какой фуй? А Кому-то там 7 млн в месяц мало? Ты чего делать-то умеешь? Только мячик по полю ногами пинать? У меня высшее техническое, + ещё 5 профессий. И ХРЕН НАЙДЁШЬ ДОСТОЙНУЮ ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
31 июля в 16:49
Каждый человек должен трезво и реально оценивать свои возможности. Джикия должен понять, что реально он сбитый летчик и уже давно едет с ярмарки. И никому реально в РПЛ, тем более за такие деньги он не нужен.
Гость
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