Джикия хочет получать в России не менее 7 млн рублей в месяц

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31 июля 2024, 16:39

Бывший защитник «Спартака» находится в поисках новой команды.

По данным источника, в России футболист хочет получать не менее 7 млн рублей в месяц.

Скорее всего, Джикия продолжит карьеру в Турции, где ему могут предложить более высокую зарплату.