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Игроки «Лейпцига» и «Астон Виллы» устроили потасовку в товарищеском матче

вчера, 13:26
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

В товарищеском матче между «Лейпцигом» и «Астон Виллой» (2:0) произошла стычка игроков.

Сообщается, что всё началось с того, что нападающий немецкой команды Лоис Опенда после забитого мяча обменялся несколькими словами с защитником соперника Диего, в итоге возник конфликт, в котором приняли участие практически все игроки команд.

Ранее два футболиста получили по жёлтой карточке после столкновения по ходу игры. Диего в результате потасовки получил вторую жёлтую карточку.

Игроки «Лейпцига» и «Астон Виллы» устроили потасовку в товарищеском матче Игроки «Лейпцига» и «Астон Виллы» устроили потасовку в товарищеском матче Игроки «Лейпцига» и «Астон Виллы» устроили потасовку в товарищеском матче

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:33
Что сборную англичан укомплектованную на 1,5 млрд....что клубы с составом на 1,2 млрд - шатают все кому не лень.....
Походу они сильные и богатые только у себя на острове...)))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:14
И чего на этом акцентировать внимание в прессе? У нас в каждом матче РПЛ стычки игроков происходят из-за накала страстей
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:13
Это "ни в какие ворота" , товарищи , - так не по товарищески играть, в товарищеском матче...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:30
Эмоции бьют через край !!!
Гость
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