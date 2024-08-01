Игроки «Лейпцига» и «Астон Виллы» устроили потасовку в товарищеском матче

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вчера, 13:26

В товарищеском матче между «Лейпцигом» и «Астон Виллой» (2:0) произошла стычка игроков.

Сообщается, что всё началось с того, что нападающий немецкой команды после забитого мяча обменялся несколькими словами с защитником соперника , в итоге возник конфликт, в котором приняли участие практически все игроки команд.

Ранее два футболиста получили по жёлтой карточке после столкновения по ходу игры. Диего в результате потасовки получил вторую жёлтую карточку.