«Бордо» объявил о потере профессионального статуса

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вчера, 08:30

«Бордо» подал заявление о банкротстве после перевода в третий дивизион чемпионата Франции.

По информации клубной пресс-службы, суд в ближайшее время объявит об открытии коллективного производства, что автоматически приведёт к потере профессионального статуса.

Поэтому, учитывая то, что до начала нового сезона в третьей лиге осталось немного времени, жирондинцам пришлось отказаться от запроса о сохранении своего профессионального статуса, иначе они бы не смогли подтвердить DNCG (организации, отвечающей за мониторинг и надзор за счетами профессиональных футбольных клубов) необходимый бюджет, что могло привести к тяжёлым дополнительным санкциям.

Тренировочный центр «Бордо» закроется, но продолжат работу молодёжные команды клуба, а команда ставит перед собой цель выйти в следующий дивизион.