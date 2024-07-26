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«Бордо» объявил о потере профессионального статуса

вчера, 08:30

«Бордо» подал заявление о банкротстве после перевода в третий дивизион чемпионата Франции.

По информации клубной пресс-службы, суд в ближайшее время объявит об открытии коллективного производства, что автоматически приведёт к потере профессионального статуса.

Поэтому, учитывая то, что до начала нового сезона в третьей лиге осталось немного времени, жирондинцам пришлось отказаться от запроса о сохранении своего профессионального статуса, иначе они бы не смогли подтвердить DNCG (организации, отвечающей за мониторинг и надзор за счетами профессиональных футбольных клубов) необходимый бюджет, что могло привести к тяжёлым дополнительным санкциям.

Тренировочный центр «Бордо» закроется, но продолжат работу молодёжные команды клуба, а команда ставит перед собой цель выйти в следующий дивизион.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 01:33
Мну извиняется, что вставляю слово в Вашу полемику с...., но мне кажется Вам было бы интересно ознакомиться с биографией Стрельцова, если память не изменяет он с 17 лет играл за Сборную СССР и поначалу работал на заводе...
Вот ещё затронута тема Вашим оппонентом "работал - не работал", "служил не служил"... Если взять довоенный период и послевоенный... много людей служили в Армии и играли... Яркий пример который я знаю - генерал Юрий Нырков, играл на Олимпиаде за сборную СССР.
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 19:37
Хорошо, что разобрались)))
sir_Alex
sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:30
Прошу прощения, я тоже пошутил))) Хотя, судя по всему, неудачно попытался 🤷‍♂️
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:59
А по поводу шлифовального станка- так это цитата из фильма. Не смотрели?)))
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:57
Я до сих пор считал, что с чувством юмора у вас всё в порядке.))) Вы не поняли, что это шутка? А кто из торпедовцев стоял у станка на ЗИЛе? А кто из игроков Шахтера спускался в шахту? А кто из динамовцев стоял с палочкой на посту? И уж точно, никто, из игроков ЦСКА в армии не служил, а если и служили, то единицы, хотя звания и погоны имели...
sir_Alex
sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:46
А кто из спортсменов СССР уровня сборных стоял у шлифовального станка? Просто интересно.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 16:46
Основаны в 1881 году, 6 раз были чемпионами. Это вам не Сатурн, Амкар, Москву и Тосно развалить) Работали профессионалы)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:41
Бордо был большим клубом,сильнйшим клубом в мире даже но владельцы угробили клуб.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 12:34
такой клуб с такими традициями развалить не всем дано
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:31
" Так выпьем с горя , где же кружка" (Боссы Бордо). )
Capral
Capral
вчера в 12:25
Теперь, как когдато в СССР- профессионалов нет, только любители. Как говорил блистательный Е.А.Евстигнеев: "Днем у шлифовального станка, вечером в театре". Пока не вернут профессиональный статус...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:41
Да!
В точку!
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:40
лет через 5 ждите снова в еврокубках
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:31
... как Челентано ( в Укрощении Строптивого)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:17
А пока будут днём давить вино ногами, благо крепкие, а вечером круглого гонять....)
Мутная история, истину знают единицы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:10
Долбаный Макрон довёл страну до ручки..., теперь и до футбола докатилось.
adekvat
adekvat
вчера в 09:41
Куда шейхи смотрят, моглибы прикупить по дешевке.
mw55ebjyy687
mw55ebjyy687
вчера в 09:27
Очень обидно за бордовых, пусть как-нибудь возвращаются
Asper
Asper
вчера в 09:25
Штош, пожелаем очиститься и вернуться
ym756mmvvjc8
ym756mmvvjc8
вчера в 09:11
Это свидетельствует о серьёзных финансовых трудностях, с которыми столкнулся клуб.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:09
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...
Вещий
Вещий
вчера в 09:08
Это был частный клуб и клуб спокойно восстановится, точно также как восстановились Парма и Рейнджерс, потому что у этих клубов есть свои болельщики, которые готовы платить за эти клубы, а вот на Раменский Сатурн, Тосно и прочие всем плевать. И вот это самое большое отличие.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:06
Жаль когда-то легендарный клуб
shlomo
shlomo
вчера в 09:02
Славная была когда то команда, в составе в разное время играли такие звезды как Тигана, Баттистон, Жиресс, Шифо, Зидан, Лизаразю....наш Смертин играл до перехода в Челси. Помню в сезоне 1996 дошли до финала кубка УЕФА разгромив по пути непобедимый тогда Милан 3-0....м-да... А некоторые удивляются, что очередной Тосно или Амкар расформировывают. Вот и такое бывает....
drug01
drug01
вчера в 09:00
Просто не верится такой известный клуб в таком состоянии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:53
Печальная новость. Жаль клуб. Еще совсем недавно в Лиге 1 играли и еврокубках.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:50
Грустно...а владелец просто мерзавец...надеюсь клуб возьмёт новые владельцы...и со временем легендарный клуб вернется
Grizly88
Grizly88
вчера в 08:39
А что не продали Американцам? Когда покупали может и спасли клуб, хотя клуб в руках америкосов это одно и тоже что потеря професиального статуса.
lotsman
lotsman
вчера в 08:38
Будет играть в любительской лиге.
fac3q5zhps7z
fac3q5zhps7z
вчера в 08:33
Хороший клуб потеряли,с интересной историей
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