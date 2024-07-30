Мареска — о Фернандесе: «Ситуация полностью нормализовалась»

Главный тренер «Челси» рассказал об атмосфере в команде после возвращения полузащитника .

Ранее сообщалось, что хавбек извинился перед одноклубниками за песню, которую игроки сборной Аргентины исполнили после победы на Кубке Америки про происхождение футболистов сборной Франции.

Честно говоря, мы все чувствуем себя очень комфортно. Энцо вернулся, он поговорил со всеми нами, чтобы прояснить, что не было никаких плохих намерений. Все ребята согласились. Со вчерашнего вечера всё было как прежде. Они были вместе, все смеялись — обычная ситуация. Встреча была между Энцо, некоторыми из его приятелей, Уэсли был там. Они говорили друг с другом. Это нормально, что иногда первая реакция не очень хорошая. Они знают Энцо лучше меня, и знают, что он хороший парень. Больше нечего добавить. Мы все совершаем ошибки. Энцо уже извинился четыре или пять раз. Со вчерашней сессии, прошлой ночью, ситуация полностью нормализовалась. Это то, чего я и ожидал. Не было никаких плохих намерений. Они все хорошие люди, но все мы иногда можем ошибаться.