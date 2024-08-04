«Фейеноорд» по пенальти обыграл ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов

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вчера, 21:27

ПСВ уступил «Фейеноорду» в матче за Суперкубок Нидерландов (4:4, 2:4 по пенальти).

На 9-й минуте Ноа Ланг вывел команду из Эйндховена вперёд. На 29-й Сантьяго Хименес сравнял счёт, реализовав пенальти. На 33-й роттердамцы повели — гол забил Барт Ньюкуп. Люк де Йонг на 48-й восстановил равенство. На 54-й Хименес сделал дубль, снова отличившись с одиннадцатиметрового. На 65-й чемпионы страны отыгрались усилиями Гуса Тиля. На 72-й Антони Миламбо вывел «Фейеноорд» вперёд, а де Йонг на 80-й отличился дублем. В серии одиннадцатиметровых у ПСВ не смогли забить Йохан Бакайоко и Гус Тиль.

«Фейеноорд» стал обладателем данного трофея в пятый раз в истории.