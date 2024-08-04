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«Фейеноорд» по пенальти обыграл ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов

вчера, 21:27
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)4 : 5Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордЗакончился после серии пенальти

ПСВ уступил «Фейеноорду» в матче за Суперкубок Нидерландов (4:4, 2:4 по пенальти).

На 9-й минуте Ноа Ланг вывел команду из Эйндховена вперёд. На 29-й Сантьяго Хименес сравнял счёт, реализовав пенальти. На 33-й роттердамцы повели — гол забил Барт Ньюкуп. Люк де Йонг на 48-й восстановил равенство. На 54-й Хименес сделал дубль, снова отличившись с одиннадцатиметрового. На 65-й чемпионы страны отыгрались усилиями Гуса Тиля. На 72-й Антони Миламбо вывел «Фейеноорд» вперёд, а де Йонг на 80-й отличился дублем. В серии одиннадцатиметровых у ПСВ не смогли забить Йохан Бакайоко и Гус Тиль.

«Фейеноорд» стал обладателем данного трофея в пятый раз в истории.

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Все комментарии
6jtf26mkvqk8
6jtf26mkvqk8
вчера в 22:08
Для болельщиков игра удалась!!! Две команды высокого класса?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:56
Хороший матч для болельшиков! Фейеноорд с трофеем!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:50
А Хименес все еще в Фейеноорде? Думал, что летом кто-то купит его
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:48
Не свезло...Гусу...Тилю...
Бывает...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:45
Устроили шоу для фанатов!))
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:38
Два Суперкубка просто огненные!
Спортинг Порту ПСВ Фейеноорд
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:28
4:4, хотел бы я быть на трибунах в этом матче. Однозначно такой матч стоит того, чтобы быть на стадионе
Гость
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