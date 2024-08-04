ЦСКА крупно обыграл «Оренбург»

ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ (5:1).
На 23-й минуте Тамерлан Мусаев вывел московскую команду вперёд. Игорь Дивеев на 30-й удвоил преимущество хозяев поля. На 31-й Дмитрий Рыбчинский сократил отставание южноуральского клуба в счёте. Иван Обляков на 39-й забил третий мяч «армейцев». Дивеев на 59-й сделал дубль. Ещё одним голом отметился Келвен на 71-й.
ЦСКА занимает 3-е место в чемпионате России (7 очков). «Оренбург» — пятый (4 балла).
Мы видим уже тройку претендентов на медали, видим двух конкурентов Зенита, возьмем на карандаш. Будет интересно посмотреть на дальнейшее развитие борьбы
Мы видим уже тройку претендентов на медали, видим двух конкурентов Зенита, возьмем на карандаш. Будет интересно посмотреть на дальнейшее развитие борьбы
Армейцев с Победой!
Армейцев с Победой!