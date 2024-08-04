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ЦСКА крупно обыграл «Оренбург»

вчера, 17:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ (5:1).

На 23-й минуте Тамерлан Мусаев вывел московскую команду вперёд. Игорь Дивеев на 30-й удвоил преимущество хозяев поля. На 31-й Дмитрий Рыбчинский сократил отставание южноуральского клуба в счёте. Иван Обляков на 39-й забил третий мяч «армейцев». Дивеев на 59-й сделал дубль. Ещё одним голом отметился Келвен на 71-й.

ЦСКА занимает 3-е место в чемпионате России (7 очков). «Оренбург» — пятый (4 балла).

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03 августа
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:08
Да это просто разгром какой-то!
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:41
И вам
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
сегодня в 00:38
Ночи
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:38
Хорошего вечера!
Capral
Capral ответ Больше чем игра (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:38
Удаляй
Capral
Capral ответ Больше чем игра (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:37
У меня тоже не получается. Ладно, завтра спрошу у приятеля- он подскажет. На сегодня всё. Пока!
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
сегодня в 00:33
Сначала +49 потом 01 и тд
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
А как набирать?
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
сегодня в 00:31
+49 это код Германии
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:31
Почему у тебя 14 цифр? Там же 11?
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
сегодня в 00:30
Для чего недостаточно?
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:29
Да, говорит, что недостаточно средств)))
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
сегодня в 00:29
записал?
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:26
Там больше номера цифры . Вместо 11 13
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
сегодня в 00:25
Нолик попробуй убрать вначале номера
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
сегодня в 00:24
С ними, 10
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:23
Без цифры 10?
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
сегодня в 00:23
последние две цифры 10 а не 01
Capral
Capral
сегодня в 00:21
последние цифры 10
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
сегодня в 00:20
вначале
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
сегодня в 00:19
Я не знаю что это
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:19
Где 8901?
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
сегодня в 00:19
попробуй убрать нолик в начале
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:19
А дискорд у вас есть?
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:18
Говорит, что не правильно набран номер
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:16
уже скинул
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:15
Записал , удаляйте
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:13
может я вам позвоню?
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:13
Пытался я уже, ничего не выходит.
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:12
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