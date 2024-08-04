ЦСКА крупно обыграл «Оренбург»

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вчера, 17:28

ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ (5:1).

На 23-й минуте Тамерлан Мусаев вывел московскую команду вперёд. Игорь Дивеев на 30-й удвоил преимущество хозяев поля. На 31-й Дмитрий Рыбчинский сократил отставание южноуральского клуба в счёте. Иван Обляков на 39-й забил третий мяч «армейцев». Дивеев на 59-й сделал дубль. Ещё одним голом отметился Келвен на 71-й.