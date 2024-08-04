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«Сочи» выиграл у «Шинника» в матче Первой лиги

вчера, 19:25
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)0 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Шинник» потерпел поражение от «Сочи» в матче 4-го тура Первой лиги (0:2).

На 18-й минуте гости открыли счёт — пенальти реализовал Марсело Алвеш. Руслан Барт на 55-й забил второй мяч южан.

«Шинник» занимает 18-е место в первенстве России (0 очков). «Сочи» идёт на 11-й позиции (4 балла).

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Все комментарии
mxfp4pkujmab
mxfp4pkujmab
вчера в 20:35
«Сочи» был лучше подготовлен физически и тактически, что позволило им победить. «Шинник» же нуждается в усилении состава и улучшении игры.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:20
Сочи. как и Урал, неважно начал сезон.
да еще и Дркушич, один из героев Евро-2025, Зенит выкупил, и отдал в аренду.
Црвена Звезда.
но если Сочи продолжит продавать лидеров, тяжело им будет вернуться в РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:14
Как-то не очень блещут обе команды в этом сезоне...
b48bgqk7sq63
b48bgqk7sq63
вчера в 20:03
Сочи надо набирать очки сраззу со старта
yn5e9xhvpk3s
yn5e9xhvpk3s
вчера в 19:36
Сочи с победой, продолжать в том же духе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:28
Опять пенальти?))
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