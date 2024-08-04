«Сочи» выиграл у «Шинника» в матче Первой лиги

«Шинник» потерпел поражение от «Сочи» в матче 4-го тура Первой лиги (0:2).
На 18-й минуте гости открыли счёт — пенальти реализовал Марсело Алвеш. Руслан Барт на 55-й забил второй мяч южан.
«Шинник» занимает 18-е место в первенстве России (0 очков). «Сочи» идёт на 11-й позиции (4 балла).
да еще и Дркушич, один из героев Евро-2025, Зенит выкупил, и отдал в аренду.
Црвена Звезда.
но если Сочи продолжит продавать лидеров, тяжело им будет вернуться в РПЛ.
да еще и Дркушич, один из героев Евро-2025, Зенит выкупил, и отдал в аренду.
Црвена Звезда.
но если Сочи продолжит продавать лидеров, тяжело им будет вернуться в РПЛ.