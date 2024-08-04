«Факел» сыграл вничью с «Краснодаром»

«Факел» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ (0:0).
Воронежский клуб занимает 14-е место в чемпионате России (одно очко). «Быки» находятся на 11-й строчке (3 балла).
«Факел» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ (0:0).
Воронежский клуб занимает 14-е место в чемпионате России (одно очко). «Быки» находятся на 11-й строчке (3 балла).
Первый тайм за Быками, Факел сидел в плотнейшем автобусе, редко убегая в контратаку. Защитники факела прекрасно справлялись с Кордобой, который был практически не заметен весь матч до замены. После перерыва Факел вышел из автобуса и игра стала интереснее. Атаки Факела хоть и не завершались ударами, но выглядели острее, Быки не прессинговали и давали сопернику дойти до штрафной, а Факел прессинговал начиная от центра поля.
После перерыва заиграл не только Факел, я впервые в матче увидел, что Сперцян стал брать игру на себя, сделал несколько обостряющих передач под удар, даже забил сам, но нет.
По голу с каждой из сторон отменил судья, обе отмены по делу, хорошая судейская работа.
Наверное, Краснодар все-таки потерял очки, а не заработал одно. 1-13 по ударам, но всего 1-3 по ударам в створ. Третья ничья подряд и вторая подряд ничья без голов. Что-то надо менять. Треть состава, например, селекционный отдел и главного тренера - всё на иностранцев
Первый тайм за Быками, Факел сидел в плотнейшем автобусе, редко убегая в контратаку. Защитники факела прекрасно справлялись с Кордобой, который был практически не заметен весь матч до замены. После перерыва Факел вышел из автобуса и игра стала интереснее. Атаки Факела хоть и не завершались ударами, но выглядели острее, Быки не прессинговали и давали сопернику дойти до штрафной, а Факел прессинговал начиная от центра поля.
После перерыва заиграл не только Факел, я впервые в матче увидел, что Сперцян стал брать игру на себя, сделал несколько обостряющих передач под удар, даже забил сам, но нет.
По голу с каждой из сторон отменил судья, обе отмены по делу, хорошая судейская работа.
Наверное, Краснодар все-таки потерял очки, а не заработал одно. 1-13 по ударам, но всего 1-3 по ударам в створ. Третья ничья подряд и вторая подряд ничья без голов. Что-то надо менять. Треть состава, например, селекционный отдел и главного тренера - всё на иностранцев
Столько отменённых голов во 2-м тайме и - КАК ЯКИМОВ НЕ ПОПАЛ с 1-го метра в ворота Краснодара???
КАК???!!!.
После перерыва, глядя на довольно таки живенькие движения игроков обеих команд плюс опаснейшие моменты вкупе с отменёнными голами, всё время думалось, что вот-вот, сейчас-сейчас....
А это "СЕЙЧАС" так и не пришло.
Факел, полагаю, сыграл на своём поле в свою же силу, а Краснодар...
Как писал товарищ Шекспир, "не всё в порядке в датском королевстве..."
Столько отменённых голов во 2-м тайме и - КАК ЯКИМОВ НЕ ПОПАЛ с 1-го метра в ворота Краснодара???
КАК???!!!.
После перерыва, глядя на довольно таки живенькие движения игроков обеих команд плюс опаснейшие моменты вкупе с отменёнными голами, всё время думалось, что вот-вот, сейчас-сейчас....
А это "СЕЙЧАС" так и не пришло.
Факел, полагаю, сыграл на своём поле в свою же силу, а Краснодар...
Как писал товарищ Шекспир, "не всё в порядке в датском королевстве..."