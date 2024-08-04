Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Факел» сыграл вничью с «Краснодаром»

вчера, 19:32
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Факел» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ (0:0).

Воронежский клуб занимает 14-е место в чемпионате России (одно очко). «Быки» находятся на 11-й строчке (3 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Сочи» выиграл у «Шинника» в матче Первой лиги
Вчера, 19:25
ЦСКА крупно обыграл «Оренбург»
Вчера, 17:28
«Шанхай Шэнхуа» Слуцкого прервал беспроигрышную серию
Вчера, 17:01
«Интер Майами» проиграл клубу «Тигрес УАНЛ». Месси пропустил матч
Вчера, 10:23
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском поединке
Вчера, 08:59
Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» переиграть «Челси»
Вчера, 08:48
Сортировать
Все комментарии
val06051981
val06051981
сегодня в 09:38
Всегда всей душой болел за быков с самого первого дня основания команды. Ездили с ребенком на просмотр когда в районе нынешнего стадиона еще был только один белый крытый павильон и вокруг грязи по колено. Да и тандер для меня родная компания. В общем, это ремарка для понимания уровня лояльности меня как болельщика. А теперь по сути. Быки ПОЗОРИЩЕ. Из перспективной, амбициозной команды со своей стратегией развития превратились в жалкое подобие Зенита. Те всю жизнь на "бразильцах" едут, под этим я понимаю всех не наших игроков, думают, что бабки решают все, а как только попадают на условную Црвену Звезду так обсераются. Не говоря уже о топах. НО. Ребят, если я захочу посмотреть как играют бразильцы я включу спутниковый канал и посмотрю их чемпионат. Краснодар, опомнись! Куда делись планы команды из своих воспитанников?? Зачем вы втянулись в это соревнование бюджетов и иностранцев с газовым кошельком??? Те результаты которые вы показываете на протяжении всего времени могли обеспечить и наши МОТИВИРОВАННЫЕ пацаны без всяких оласегунов и кордобов которым дело нет ни до чего кроме бабок!!! Пора понять что как у страны в целом своя история и своя дорога в мире без оглядки на западных пид....ов так и у нашего спорта и футбола в частности должен быть свой путь. И когда вернутся международные соревнования мы должны показывать СВОЙ футбол а не выводить на спарринги сборные солянки как это делают в основном сейчас все европейские команды. Чем они все отличаются кроме названий и бюджетов? НИЧЕМ. Краснодар, противно смотреть!
112910415
112910415
сегодня в 04:40
не хотят радовать Галицкого ?
не могут ?
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 22:01
Какая-то неправильная латиноамериканская команда, с Зенита надо было пример брать и покупать одних бразилов
ABir
ABir
вчера в 21:43
Факел приобрел очко, а Краснодар потерял два.
particular
particular ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:31
Вопросы справедливы, разочарование ожидаемо...
Возможно, было желание скрыть скудность ресурсов и примитивность возможностей за пеленой некой таинственности и закрытости...
По крайнему Вашему абзацу вспомнился фильм "Тренер" в его первой половине...
Хиромант
Хиромант ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:26
- Я бы так не сказал... Про Мусаева промолчу. Но про Факел - не могу не сказать: НЕ ТАКОЙ ТРЕНЕР НУЖЕН КОМАНДЕ!
- Предсезонные тренировки - закрытые... Контрольные матчи - закрытые... Т.е. без доступа болельщиков, телевизионщиков, интернет блогеров, и т.д. Что и от кого скрывали? Я-то, по-наивняку, подумал: Новые игроки наигрываются, Новые тактики отрабатываются и т.п. Готовят "сюрприз" болельщикам команды и соперникам. Ну что же, потерпим... Зато потом Факел всех удивит!
- Удивили!!! Но с огромным знаком " - " !!! Такое впечатление. что они всю "предсезонку" дурака валяли. А за закрытыми матчами и тренировками - скрывали всё это. Куда делся командный дух? Взаимопонимание между игроками? Между игроками и тренером? От бывшего Факела - один Фитиль остался! Да даже не Фитиль, а фитилёк... Который ещё тлеет, благодаря самоотверженной поддержке болельщиков.
- Был же нормальный тренер, Ташуев! И игра стала красивее, и результаты пошли. Казалось бы играй и радуйся... Нет же! Некоторым возрастным игрокам Факела, видите ли, не понравились его "интенсивные тренировки", и они ГТ попросту "слили". И что в итоге? Правильно - НИЧЕГО!!!
Valeriy-48
Valeriy-48 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:46
а кто их уьрал?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:20
Команда, которая хочет претендовать на лидирующие позиции, не должна терять очки в матчах с аутсайдерами. Но... прошло всего ничего, впереди ещё много игр, вот и посмотрим, хочет ли она этого. Или сдулась, как мыльный пузырь. Видимо, Смолов так негативно влияет на команду. Давит своим авторитетом.
lotsman
lotsman
вчера в 20:19
Счёт по игре. Обе команды старались, что то создавали, но больше ошибались, обменялись отменёнными голами, в итоге ничья.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:16
А если у Вас убрать лучших игроков, что будет?))) И так везде...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:16
Не думал, что скажу это когда-нибудь, но увольнение Ивича оказалось ключевой ошибкой. На тот момент мне оно казалось логичным после неудачных трех матчей весной, но сейчас есть понимание, что увольнять нужно того, кто принял решение уволить Ивича - Владимир Леонидович Хашиг, генеральный директор ФК Краснодар, самый конфликтный человек в футбольном мире, которого как раз Ивич попросил покинуть раздевалку и был уволен.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:13, ред.
Смотрю, на ветке стихийно образовалась "неторопливая дискуссия" на тему: "Когда Галицкий уберёт Мусаева?". )
К сожалению, по моему мнению, УЖЕ НИКОГДА.
Надо понимать, что после продажи доли в "Магните" и резко ухудшимся состоянием здоровья хозяина "Краснодара" возникла необходимость иметь в команде просто "РУЧНОГО И БЮДЖЕТНОГО ТРЕНЕРА".
Причина?
Могу предполагать но озвучивать не буду.
Галицкому желаю силы, мужества и "Госпожи Удачи", чтобы справиться с болезнью.
Ведь, есть же СЧАСТЛИВЫЕ СЛУЧАИ ИСЦЕЛЕНИЯ!
3am9rd7ggar2
3am9rd7ggar2 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:09
Хозяин знает, что делает, хочет Смолова, значит ему так надо, не хочет трофеев, тоже ему так нравится. Деньги то частные, их зря не тратят, не то что государственные.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:07
Галицкий, ты зачем создавал клуб?
Чтобы было куда тратить заработанные деньги?
Или для того, чтобы выигрывать много трофеев?
Кто тебя убедил вернуть на тренерский пост Мусаева?
Кто посоветовал подписать сбитого лётчика Смолова?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:01
Краснодар все ничейки катает. И это еще пока даже не играли с топ клубами. С такими результатами далеко не уедешь.
Сп62
Сп62 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:58
Я согласен, но я не Галицкий.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:58
«Краснодар» впервые не одержал ни одной победы в 3 стартовых турах Мир РПЛ. 1 гол в 3 играх – повторение клубного антирекорда"

«Краснодар» выиграл 6 из 15 матчей после возвращения Мусаева

Александр Мостовой: «Кордоба ценнее для «Краснодара», чем Мусаев. Если убрать лучших игроков, то хоть Гвардиолу приглашай – он не сделает клуб чемпионом»

Агент Сафонов о «Краснодаре»: «Еще пара таких игр – и будут смотреть посерьезнее тренера.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:53
Что то Краснодар ни как не придет в форму после каникул.
es3zvr7vja9k
es3zvr7vja9k
вчера в 19:52
Рыба гниет с головы! Нет у нас футбола! И пока бюджетные деньги будут отмывать в этой игре, не быть нам больной страной!
Capral
Capral
вчера в 19:50, ред.
Очень слаб нынешний Краснодар в позиционной атаке. В контригре, на пространстве, еще кое-как убежать могут, но впечатление от игры, в целом, конечно печальное... Когда объявили о переходе Козлова в Краснодар, я сказал, что по манере игры, по мысли- он не очень подходит этой команде, нет в нем, той утонченности, что нужна в Краснодаре. Не знаю, может со временем сыграется, притрется, но пока- энергии много, продуктивности мало.

Валить все шишки на Мусаева я бы не стал, хотя конечно- за всё отвечает тренер. Но будем откровенны, и вспомним, что Краснодар, с разными тренерами, и в разный период, никогда на чемпионскую команду похож не был. Чегото не хватает этой команде. На мой взгляд- не хватает жесткости, как моральной, так и физической, а еще- прагматизма. А нынешний Краснодар напоминает мне львовские Карпаты 1980года. Тоже выдавали урок эстетики и красоты- но только для зрителей...

Хочу и спешу успокоить болельщиков Краснодара- не переживайте за неубедительный старт вашей команды, это только третий тур и все еще будут терять очки... Но выводы делать- надо уже сейчас. По составу- команда сбалансированная и выглядит неплохо, все на месте, но с таким командам как Факел- силовыми и прямолинейными, Краснодару всегда играть сложно.

Вобщем- Удачи краснодарцам, не печалиться и надеяться на лучшее!!!!!!! Уверен- всё наладится!!!!!!!
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:50
Тяжелый, тягучий матч, постоянные свистки, смотрибельность мягко говоря не айс.. Не знаю уместна ли подобная аналогия, но это примерно как в ММА ударник вышел против борца. Условно задача ударника держать соперника на дистанции, не ввязываться в борьбу и нанести нокаутирующий удар, а задача борца лишить соперника пространства, повязать по рукам и ногам, бороться и провести болевой или удушающий. В итоге не нокаутирующего удара, ни болевого приема не произошло. И как там говорят, единогласным решением судей объявлена ничья. "Факел" с таким подбором игроков вряд ли в состоянии играть в комбинационный атакующий футбол, поэтому играет, как может, а вот "Краснодар"... Автобус, троллейбус, трамвай, какая разница. Двигайте мяч быстрее, решения принимайте быстрее, чтобы у водителя транспортного средства голова кругом пошла, но какое там. Что создали за матч? Дальше могу только отборной нецензурщиной блеснуть. Очень "яркий атакующий комбинационный футбол" ставит ОлегЫч, благо думаю кредит доверия максимален. Ну да ладно, не проигрываем же и то вперед. Зла не хватает. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:47
Скукота какая-то....Краснодар при Мусаеве вообще не о чем
A.S.A
A.S.A ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:47
А жаль, дядька он строгий, как раз такой и нужен быкам
xucc9abs43dt
xucc9abs43dt
вчера в 19:45, ред.
Очень убогий и унылый футбол. Таких тренеров, как Черевченко, Мусаев, Юран, Талалаев, Тихонов, Хохлов, Точилин, Евсеев нужно пожизненно отлучить от футбола, дабы они не позорили популярную игру своими действиями.
112910415
112910415
вчера в 19:44
сдержанно стартовали краснодарцы ...
TheBoLt
TheBoLt ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:42
Я это уже вторую неделю пишу везде, где только могу))
particular
particular
вчера в 19:41
Успешная вспышка упорства в родных стенах...
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:41
У меня от этого матча осталось ощущение какой-то недосказанности, что ли...
Столько отменённых голов во 2-м тайме и - КАК ЯКИМОВ НЕ ПОПАЛ с 1-го метра в ворота Краснодара???
КАК???!!!.
После перерыва, глядя на довольно таки живенькие движения игроков обеих команд плюс опаснейшие моменты вкупе с отменёнными голами, всё время думалось, что вот-вот, сейчас-сейчас....
А это "СЕЙЧАС" так и не пришло.
Факел, полагаю, сыграл на своём поле в свою же силу, а Краснодар...
Как писал товарищ Шекспир, "не всё в порядке в датском королевстве..."
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:41, ред.
Абсолютно беззубый Краснодар при Мусаеве! Слов нет, одни эмоции.

Первый тайм за Быками, Факел сидел в плотнейшем автобусе, редко убегая в контратаку. Защитники факела прекрасно справлялись с Кордобой, который был практически не заметен весь матч до замены. После перерыва Факел вышел из автобуса и игра стала интереснее. Атаки Факела хоть и не завершались ударами, но выглядели острее, Быки не прессинговали и давали сопернику дойти до штрафной, а Факел прессинговал начиная от центра поля.

После перерыва заиграл не только Факел, я впервые в матче увидел, что Сперцян стал брать игру на себя, сделал несколько обостряющих передач под удар, даже забил сам, но нет.

По голу с каждой из сторон отменил судья, обе отмены по делу, хорошая судейская работа.

Наверное, Краснодар все-таки потерял очки, а не заработал одно. 1-13 по ударам, но всего 1-3 по ударам в створ. Третья ничья подряд и вторая подряд ничья без голов. Что-то надо менять. Треть состава, например, селекционный отдел и главного тренера - всё на иностранцев
f7akcmg2yz3m
f7akcmg2yz3m
вчера в 19:40
К сожалению, Краснодар тоже стал объектом по отмыванию денег, хороший тренер им в таком деле не нужен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 