Два главных таланта в «Реале», новичок за 100 млн евро для «Челси». На рынок вышли топ-форварды

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сегодня, 19:55

Не Фюллькругом единым.

«Боруссия» рассталась-таки с Никласом Фюллькругом. Форвард сборной Германии – поздно созревший фрукт, но в Дортмунде всё же решили омолодиться. И на помощь пришёл «Вест Хэм». Этим летом многие клубы обновили или хотят обновить позицию нападающего – рассказываем, какие самые громкие сделки уже оформлены, а какие только предстоит закрыть.

Килиан Мбаппе – из ПСЖ в «Реал»

С отрывом главный переход лета. Парижане упорно боролись со «сливочными» за влияние – сохранение главной трансферной цели мадридцев должно было показать, что у ПСЖ достаточно ресурсов, чтобы быть среди лучших клубов Европы. На деле это привело к тому, что в спортивной составляющей всё осталось по-старому, Килиан разочаровался в своём решении, доиграл год по контракту и перебрался в Мадрид – уже бесплатно.

Презентация француза собрала примерно столько же, сколько презентация Роналду на «Сантьяго Бернабеу» – к слову о значимости события. Теперь форварду предстоит встраиваться в идеально собранную команду – главное не разрушить семейную атмосферу, царящую в раздевалке. Но единственное, что имеет значение – лучший футболист теперь в составе лучшего клуба.

Эндрик – из «Палмейраса» в «Реал»

А это уже восходящая бразильская звезда. Настолько яркая, что мадридцы заметили её ещё в 2022 году. За на тот момент 16-летнего тинейджера не побоялись отвалить 72 миллиона евро – и пока Эндрик эти авансы полностью оправдывает. В 18 лет это не по годам зрелый футболист, которого уже оценивают в 60 млн евро. Он хорош на мяче, может играть что на острие, что ближе к флангу – он отлично дополнит группу атаки «сливочных» и вполне может стать одним из ключевых лиц проекта.

Ромелу Лукаку – из «Челси» в «Наполи» или «Астон Виллу»

Бельгийца только хотят приобрести – но договориться с «аристократами» сложно. Лондонцы рассчитывают, что остальные готовы тратиться так же, как и они. Поэтому за бельгийца требуют 38 млн евро. Неаполитанцы очень хотят забрать Ромелу – сам футболист тоже хочет задержаться в Италии. Во-первых, здесь он стабильно хорош. Во-вторых, «Наполи» возглавил Антонио Конте – при нём форвард феерил за «Интер».

В то же время запрашиваемую сумму клуб платить не готов – зато готова «Астон Вилла». «Львы» намерены вдохнуть жизнь в Лукаку – но «Наполи» и Конте будут бороться до последнего.

Виктор Осимхен – из «Наполи» в «Челси», «Арсенал» или ПСЖ

Одним из аргументов для неаполитанцев в споре по Лукаку может стать Осимхен. Нигериец стал открытием чемпионата Италии, когда банда Лучано Спаллетти взяла «скудетто». Футболист тогда забил 26 голов в 32 матчах и стал лучшим бомбардиром Серии А. Следующий год для команды сложился ужасно – Руди Гарсия не выдержал планку, которую задал предшественник – был отправлен в отставку. Его сменщики только усугубили ситуацию. Но даже в такой ситуации Виктор оформил 15 забитых мячей – это показывает, что нигериец даёт результат в любой атмосфере. А нестабильному «Челси» это важно.

Такого форварда неаполитанцы хотели включить в сделку по Лукаку. Но параллельно продвигаются переговоры с «Арсеналом» и ПСЖ . «Канониры» на запросы «Наполи» согласны – там просят компенсацию в 120-130 млн евро. Сам же футболист настаивает на переходе во французский гранд – там предложили лучшие финансовые условия, форвард успел достичь с парижанами устного соглашения.

Хулиан Альварес – из «Ман Сити» в «Атлетико»

Хосеп Гвардиола не избежал головной боли – двум топ-форвардам стало слишком тесно в «Ман Сити». Речь об Эрлинге Холанде и Хулиане Альваресе. Футболисты пришли в команду почти одновременно – но в разных статусах. Норвежца изначально воспринимали как нового бомбардира «горожан», который будет лидером команды – и первым сезоном он свой статус подтвердил. Хулиан же считался просто перспективным игроком, который раскроется со временем. Сразу было понятно разделение ролей.

Но аргентинец прогрессировал намного стремительнее, чем ожидалось – выдал феерический сезон, закрепившись в обойме «Сити» и добыв победу на ЧМ -2022 со сборной. Следующий сезон только подтвердил претензии Альвареса на статус первой скрипки «Сити», тогда как Холанд сдал по сравнению с первым сезоном. Гвардиола упорно не желал выбирать между ними, но Альварес хотел, чтобы игра строилась через него, а не от Эрлинга. Так задумался о смене команды – и оперативно включился «Атлетико». По последним данным, стороны всё же согласовали трансфер, мадридцы заплатят 70+25 млн евро.

Альваро Мората – из «Атлетико» в «Милан»

Испанец провёл противоречивый сезон на клубном уровне – после отличного старта сдал во второй части кампании и потерял место в старте «матрасников» всё это дополняло тяжёлые отношения с испанскими фанатами, которые форварда откровенно недолюбливают. При этом чемпионат Европы для игрока сложился отлично – Альваро подтвердил статус лидера «красной фурии» и стал победителем турнира.

Вместе с тем пришло предложение от «Милана». Для Мораты это был отличный вариант – у него жена-итальянка, итальянская культура в целом оказалась близка футболисту. Да и период в «Ювентусе» оставил приятные впечатления. Форвард быстро решился на переезд – и теперь будет дядькой-наставником, каким недавно был Оливье Жиру.