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«Динамо» в пятый раз в истории начало чемпионат с трёх побед подряд

вчера, 17:14
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» обыграло «Акрон» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.

Таким образом, московский клуб в пятый раз в своей истории начал чемпионат с трёх побед подряд — 1995, 1999, 2003 и 2021/22.

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Источник: Телеграм Opta Sports
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Все комментарии
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 11:36
Я бы не стал так категорично заявлять, что Зенит победит. По соперникам согласен полностью, с календарем повезло и даже с Локо, который имел достаточно моментов, чтобы как минимум не проиграть... По составу Зенит сильней, однозначно, но команда сейчас не столько на подъёме, сколько под эйфорией, от удачного старта, а это- всегда опасно. Тем более, в Питере, у Динамо выйдет полный состав, а значит легко Зениту не будет. Однозначной, тем более разгромной победы, которую сейчас ждут поклонники команды- я от Зенита не жду. Вобщем, поглядим.
Борисыч1
Борисыч1 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 10:47
Как знать...В прошлом сезоне Динамо выиграло у Зенита оба матча.
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:57
Пусть будет и четвёртая победа подряд... А то совсем скучно чемпионат РПЛ смотреть стало...
9rzra63zrdrj
9rzra63zrdrj
вчера в 18:57
Динамо или Зенит, вот в чем вопрос.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:50
Просто динамовцам с соперниками повезло на старте: два аутсайдера лиги и разобранный Локомотив. В следующем туре Зенит прервет их победную серию.
Gotlib
Gotlib
вчера в 17:56
Если считать чемпионаты СССР, то рекорд принадледит московскому Динамо: в первом чемпионате Динамо выиграло все шесть игр, показав 100% результат.
drug01
drug01
вчера в 17:45
Начало положено тере только победы ждать
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:36
Интересно, а какой рекорд у клубов по количеству побед на старте сезона?
И еще интересно, а чисто в РФ, не считая достижения в СССР, какой рекорд побед подряд у клубов Премьер-Лиги и Первого дивизиона
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:18
В этом сезоне опять будут бороться за золото...
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