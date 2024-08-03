«Динамо» в пятый раз в истории начало чемпионат с трёх побед подряд

«Динамо» обыграло «Акрон» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.
Таким образом, московский клуб в пятый раз в своей истории начал чемпионат с трёх побед подряд — 1995, 1999, 2003 и 2021/22.
«Динамо» обыграло «Акрон» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.
Таким образом, московский клуб в пятый раз в своей истории начал чемпионат с трёх побед подряд — 1995, 1999, 2003 и 2021/22.
И еще интересно, а чисто в РФ, не считая достижения в СССР, какой рекорд побед подряд у клубов Премьер-Лиги и Первого дивизиона
И еще интересно, а чисто в РФ, не считая достижения в СССР, какой рекорд побед подряд у клубов Премьер-Лиги и Первого дивизиона