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От соцсети Маска потребовали принять меры для борьбы с пиратским контентом

вчера, 16:50

14 организаций, связанных с европейским футболом, направили письмо руководству социальной сети «X» в связи с пиратскими трансляциями. В их число входят АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, УЕФА и КОНМЕБОЛ.

По информации источника со ссылкой на Associated Press, в письме с требованием принять меры, чтобы пользователи не получали доступ к этому спортивному контенту через социальную сеть, говорится, что «отношение к устранению нелегального контента явно недостаточное и неадекватное». Поэтому они намерены немедленно обратить внимание на постоянные неудачи в борьбе с пиратством на платформе и срочно потребовать встречи с их представителями по поводу неприемлемой ситуации.

В тексте также содержится намёк на американского предпринимателя Илона Маска, который в конце 2022 года приобрёл Twitter (в июле 2023-го соцсеть была переименована в «X»). Отмечается, что с момента смены владельца наблюдается резкое сокращение технической поддержки, что усложняет проведение какой-либо содержательной дискуссии на эту тему.

Согласно исследованию, проведённому Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского союза, 51% опрошенных ответили, что они использовали данную соцсеть для доступа (с размещёнными там ссылками) к неофициальным страницам для просмотра футбольных матчей.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:46
Свистать всех наверх! Поднять паруса! На абордаж!
адмиралу Илону Маску отдаем честь!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:16
Да плевал Маск на все эти четырнадцать организаций, связанных с европейским футболом. Главное, что он не нарушает американские законы.
Вещий
Вещий
вчера в 17:02
А нечего пиарится в сети и все будет в шоколаде...:)))
Гость
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