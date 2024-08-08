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Глушаков: «Артига переживает за нас и хочет поставить свой стиль игры»

вчера, 10:49

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился своим мнением о главном тренере подмосковного клуба Франке Артиге.

Артига — хороший специалист, с опытом. Он и в «Родине» хорошо поработал, они показывали очень хороший результат. Видно, что, повторюсь, у него есть опыт, он переживает за нас и хочет поставить свой стиль игры. Для него РПЛ в новинку, и он ещё только анализирует, тактически правильно пытается подойти к любому сопернику.

Напомним, Артига возглавил «Химки» в июне текущего года. После трёх туров подмосковный клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе четыре очка.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:53
Дениске-как действующему игроку ФК Химки-нужно либо прикрыть свой рот, а если нет-то закончить с большим футболом!...
p9dk48m7tkgh
p9dk48m7tkgh
вчера в 11:54
Да, без бани и Артига ничего не сможет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:05
Денис, смотри не перехвали Артигу...)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:03
Веничком его...чтобы не переживал, расслабился))
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