Глушаков: «Артига переживает за нас и хочет поставить свой стиль игры»

Полузащитник «Химок» поделился своим мнением о главном тренере подмосковного клуба .

Артига — хороший специалист, с опытом. Он и в «Родине» хорошо поработал, они показывали очень хороший результат. Видно, что, повторюсь, у него есть опыт, он переживает за нас и хочет поставить свой стиль игры. Для него РПЛ в новинку, и он ещё только анализирует, тактически правильно пытается подойти к любому сопернику.