Галактионов: «Нам нужен мастер, у которого наша молодёжь будет учиться»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, чего не хватает «красно-зелёным».
Нам нужен человек с классом, мастер, у которого наши молодые ребята будут учиться и прогрессировать. Тот, кто сможет толкнуть команду вперёд и придаст нам большее качество. В остальном вы сами можете видеть, что «Локомотив» сегодня сбалансирован, бьёмся единым коллективом, как один большой кулак. Это очень важно.
После трёх туров «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть очков.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен приобрести полузащитника «Бенфики».
А зарубежные качественные игроки слишком дорого стоят.
Правда переход в российский клуб только повышает цену на игрока.
Да и зарплата также имеет повышающий коэффициент.
Но деньги у Локомотива есть, так что ждём приобретения.
А зарубежные качественные игроки слишком дорого стоят.
Правда переход в российский клуб только повышает цену на игрока.
Да и зарплата также имеет повышающий коэффициент.
Но деньги у Локомотива есть, так что ждём приобретения.