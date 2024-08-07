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Галактионов: «Нам нужен мастер, у которого наша молодёжь будет учиться»

вчера, 15:56

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, чего не хватает «красно-зелёным».

Нам нужен человек с классом, мастер, у которого наши молодые ребята будут учиться и прогрессировать. Тот, кто сможет толкнуть команду вперёд и придаст нам большее качество. В остальном вы сами можете видеть, что «Локомотив» сегодня сбалансирован, бьёмся единым коллективом, как один большой кулак. Это очень важно.

После трёх туров «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен приобрести полузащитника «Бенфики».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:56
Галактионов: «Нам нужен мастер, у которого наша молодёжь будет учиться.Поэтому я ухожу.»
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:50
ты прав.
из росс.игроков нет таких авторитетных мастеров кожаного мяча)))
Локо (да любому клубу) нужны такие опытные мастера, как в Реале Модрич.
112910415
112910415
вчера в 17:01
надо подумать про Ибрагимовича !
adekvat
adekvat ответ pszdh6vkt6w8 (раскрыть)
вчера в 16:42
Можно еще Соболева взять, мастер еще тот.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:37
Звания мастеров спорта пускай сдают, и получают 3 разряд...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:31
В команде нет мастеров? Бродяг с улицы набрали?
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:28
У нас в стране такого мастера с русским паспортом явно нет.
А зарубежные качественные игроки слишком дорого стоят.
Правда переход в российский клуб только повышает цену на игрока.
Да и зарплата также имеет повышающий коэффициент.
Но деньги у Локомотива есть, так что ждём приобретения.
5xxhqvmjke26
5xxhqvmjke26
вчера в 16:27
Это надо Дзюбенко возвращать
nakaabeawkj7
nakaabeawkj7
вчера в 16:25
Теперь таких игроков слишком мало на рынке
yk7xyf3qbum7
yk7xyf3qbum7
вчера в 16:19
А тренер для чего в команде?
pszdh6vkt6w8
pszdh6vkt6w8
вчера в 16:02
А то чему мог научить мастер Дзюба, молодёжь и сама хорошо умеет
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