Галактионов: «Нам нужен мастер, у которого наша молодёжь будет учиться»

Главный тренер «Локомотива» рассказал, чего не хватает «красно-зелёным».

Нам нужен человек с классом, мастер, у которого наши молодые ребята будут учиться и прогрессировать. Тот, кто сможет толкнуть команду вперёд и придаст нам большее качество. В остальном вы сами можете видеть, что «Локомотив» сегодня сбалансирован, бьёмся единым коллективом, как один большой кулак. Это очень важно.