Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2024

Дзагоев о Евро-2024: «Худший турнир за последнее время»

вчера, 14:04
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев раскритиковал Евро-2024:

Максимально неинтересный чемпионат Европы! Как по содержанию игр, так и в целом по уровню футбола. Да, были отдельные матчи, но вообще это худший Евро за последнее время. Мне кажется, убили конкуренцию, когда увеличили количество команд. Порадовали грузины. А остальные... Какие-то игры начинал смотреть — и просто неинтересно! Включил Нидерланды с Англией, на 15-й минуте счет уже 1:1. А после 25-й содержание игры было таким, что спать захотелось.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Барко: «Я брал трофеи со всеми клубами. Надеюсь продолжить традицию»
Вчера, 13:55
Гендиректор «Пари НН»: «Нельзя огульно говорить, что была ошибка у судьи»
Вчера, 13:31
Жирков отреагировал на кричалку «„Зенит“ — позор российского футбола»
Вчера, 13:10
Гаджиев: «Судейство — один из тормозов российского футбола»
Вчера, 12:41
Батраков: «Хочу абстрагироваться от внимания, но пока не получается»
Вчера, 12:09
Баринов: «Надеюсь, и дальше сможем показывать то, что показали в Грозном»
Вчера, 11:31
Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 14:35
Да Евро всегда был хорош тем, что дарил сенсации. А тут почти во всех играх плейофф проходили те, кто и был фаворитом. Турки разве что австрийцев прошли, но это не вот уж прям сенсация, относительно равная пара. Швейцария лишь на бумаге слабее была. Перед плейофф понятно было, что они фаворит с итальянцами, так что тоже без удивления. Скучновато.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:14
В своём мнении Алан далеко не единственный...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 