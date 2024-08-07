Президент «Урала» Иванов назвал главный минус Первой лиги

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал главный минус Первой лиги.
Конечно, у нас возникли сложности. Нам пришлось оставлять всего четыре иностранца. Распустили всех. Плюс поля — здесь искусственных газонов больше натуральных. Почти везде играешь на искусственных полях. Это тоже огромный минус. Сейчас уже везде научились делать нормальные поля, надо везде стелить натуральный газон, во всех регионах, чтобы играть на них. Это и для футболистов лучше.
Искусственное поле можно делать для тренировок, для детских команд. Но натуральное — это натуральное, оно нужно везде.
После четырёх туров «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе семь очков.
Он считает себя топовым футбольным руководителем.
По сути же этот человек обыкновенный болтун.
Добро пожаловать в первую лигу, болтун.
Он считает себя топовым футбольным руководителем.
По сути же этот человек обыкновенный болтун.
Добро пожаловать в первую лигу, болтун.