Президент «Урала» Иванов назвал главный минус Первой лиги

Президент «Урала» назвал главный минус Первой лиги.

Конечно, у нас возникли сложности. Нам пришлось оставлять всего четыре иностранца. Распустили всех. Плюс поля — здесь искусственных газонов больше натуральных. Почти везде играешь на искусственных полях. Это тоже огромный минус. Сейчас уже везде научились делать нормальные поля, надо везде стелить натуральный газон, во всех регионах, чтобы играть на них. Это и для футболистов лучше.

Искусственное поле можно делать для тренировок, для детских команд. Но натуральное — это натуральное, оно нужно везде.