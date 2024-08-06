Никита Чернов: «Знаем, что Промес постоянно поддерживает нас»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как экс-вингер команды Квинси Промес поддерживает «красно-белых»:
Мы знаем, что Квинси постоянно поддерживает нас. И в группе пишет тёплые слова. Увидел, что он смотрел нашу игру. Не удивлён, на самом деле.
Тратил бы больше времени на тренировки.
Неплохо подтянуть теорию, изучать соперников
Что же вас всех тянет в эти дебри, зачем?
Тратил бы больше времени на тренировки.
Неплохо подтянуть теорию, изучать соперников
Что же вас всех тянет в эти дебри, зачем?