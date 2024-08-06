Никита Чернов: «Знаем, что Промес постоянно поддерживает нас»

Защитник «Спартака» рассказал, как экс-вингер команды поддерживает «красно-белых»:

Мы знаем, что Квинси постоянно поддерживает нас. И в группе пишет тёплые слова. Увидел, что он смотрел нашу игру. Не удивлён, на самом деле.