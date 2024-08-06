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Никита Чернов: «Знаем, что Промес постоянно поддерживает нас»

вчера, 10:57

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как экс-вингер команды Квинси Промес поддерживает «красно-белых»:

Мы знаем, что Квинси постоянно поддерживает нас. И в группе пишет тёплые слова. Увидел, что он смотрел нашу игру. Не удивлён, на самом деле.

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Все комментарии
gswn3e5k26ww
gswn3e5k26ww
вчера в 12:04
Спартак должен радоваться, что избавился от этого темного со всех сторон игрока, а Спартак ему нужен был только для того, чтобы скрыться от уголовного наказания.
g34dtbrswpq4
g34dtbrswpq4
вчера в 11:49
Да его конечно не хватает!!! Сам виноват!!!
hzbw5p5a6zam
hzbw5p5a6zam
вчера в 11:40
Надо же, уголовник что-то вроде божества стал в спартаке, видит издалека и вдохновляет.
adekvat
adekvat
вчера в 11:27
А куда ему деваться, он же надеется что вы ему сухари на зону будете засылать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:07
Чернов, ты лучше бы о футболе думал...
Тратил бы больше времени на тренировки.
Неплохо подтянуть теорию, изучать соперников
Что же вас всех тянет в эти дебри, зачем?
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:05
В общем своего рода "малявы" шлёт...)
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