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Полузащитник «Лечче» Малех может перейти в «Эмполи»

вчера, 10:51

Полузащитник «Лечче» Юссеф Малех может перейти в «Эмполи». Речь идёт об аренде с правом выкупа за 4 миллиона евро. Сделка состоится в понедельник, если «Лечче» подпишет полузащитника «Салернитаны» Лассану Кулибали. В случае выкупа, «Эмполи» предложит Малеху четырёхлетний контракт.

Напомним, марокканец перешёл в «Лечче» из «Фиорентины» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Эмполи», 25-летний центральный полузащитник сыграл 34 матча в Серии А, отметился голевой передачей и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Малеха в 4,5 миллиона евро.

Ранее «Эмполи» арендовал нападающего «Милана».

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Все комментарии
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8gng4zwbuwvg
вчера в 11:05
Пожелаем удачной игры и хороших результатов!!!
Гость
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