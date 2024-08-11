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«Милан» согласовал трансфер защитника «Тоттенхэма»

вчера, 10:07

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял переходит в «Милан». Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Игрок подпишет контракт на четыре года с опцией продления на сезон. В «Милане» Эмерсон будет зарабатывать 2,5 миллионов евро за год. Завтра бразилец пройдёт медицинский осмотр и официально подпишет соглашение.

Напомним, Эмерсон перешёл в «Тоттенхэм» из «Барселоны» в августе 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний правый защитник сыграл 24 матча во всех турнирах, отметился голом и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» сообщил о подписании нападающего «Борнмута».

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 12:51
Тоттенхем купил Порро на его место, наверное Эмерсон сам сбежать пытается. Всего 15 млн. игрок сборной Бразилии. Круть.
shlomo
shlomo
вчера в 10:13
Думаю что Милан знает что делает его подписав.... посмотрим как будет играть в Италии.
Гость
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