«Милан» согласовал трансфер защитника «Тоттенхэма»

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вчера, 10:07

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял переходит в «Милан». Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Игрок подпишет контракт на четыре года с опцией продления на сезон. В «Милане» Эмерсон будет зарабатывать 2,5 миллионов евро за год. Завтра бразилец пройдёт медицинский осмотр и официально подпишет соглашение.

Напомним, Эмерсон перешёл в «Тоттенхэм» из «Барселоны» в августе 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний правый защитник сыграл 24 матча во всех турнирах, отметился голом и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» сообщил о подписании нападающего «Борнмута».