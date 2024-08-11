«Аталанта» и «Брайтон» претендуют на игрока «Селтика»

1723361307

вчера, 10:28

«Селтик» отклонил предложение «Аталанты» в размере 23 миллионов евро за полузащитника сборной Дании . Это уже четвёртая попытка бергамасков подписать игрока. В «Селтике» настаивают, что не отпустят О'Райли дешевле, чем за 28 миллионов евро. Также на хавбека претендует «Брайтон», но «чайки» пока не сделали своего предложения.

Напомним, О'Райли перешёл в «Селтик» из «МК Донс» в январе 2022 года. Его контракт действует до мая 2027 года. В прошедшем сезоне 23-летний центральный полузащитник сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает О'Райли в 20 миллионов евро.