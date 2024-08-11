«Борнмут» подпишет защитника «Барселоны»

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вчера, 09:52

Защитник «Барселоны» и сборной Мексики переходит в «Борнмут». Сумма трансфера составит 8 миллионов фунтов стерлингов. Сегодня игрок прилетит в Англию. На завтра назначен медицинский осмотр.

Напомним, Араухо перешёл в «Барселону» из «Лос-Анджелеса» в январе 2023 года. Прошедший сезон 22-летний правый защитник провёл в аренде в «Лас Пальмасе» — 28 матчей, 2 гола и 7 карточек (6 жёлтых и 1 красная). Портал Transfermarkt оценивает мексиканца в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» подписала азербайджанского вратаря.