Агент Дивеева: «Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России , высказался о главном тренере «армейцев» .

Идеальный ли тренер Николич для Игоря? Трудно сказать, пока что получается так, что Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал, использует его в атаках. Игорь, естественно, отвечает ему своей результативностью. Есть ли у Игоря в контракте премиальные за забитые мячи? Нет.