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Агент Дивеева: «Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал»

вчера, 11:45

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, высказался о главном тренере «армейцев» Марко Николиче.

Идеальный ли тренер Николич для Игоря? Трудно сказать, пока что получается так, что Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал, использует его в атаках. Игорь, естественно, отвечает ему своей результативностью. Есть ли у Игоря в контракте премиальные за забитые мячи? Нет.

Напомним, Дивеев повторил рекорд Сергея Игнашевича.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:19
лучше бы он у команды что-нибудь открыл !
Capral
Capral
вчера в 13:30
Не знаю, что он там и у кого раскрыл, но то, что он хоронит команду- это факт. А Дивеев- просто талантливый игрок, который и без лысого может играть и забивать.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 13:27
какой смысл говорить о голах и рекордах Дивеева,если проиграли! думаю болельщикам важнее что бы ЦСКА не проигрывали,чем эти дурацкие и не понятные рекорды,для защитника цель номер один что бы им не забили, а тогда уже можно и рекордах подумать
Wollet
Wollet
вчера в 12:30
Трудно сказать, что он там открыл у Дивеева, но команда явно не блещет.
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:28
Удачное начало чемпионата у Дивеева, если будет прогрессировать то вполне возможен интерес со стороны Европы
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:21
Тоже хотел написать , что готовит почву)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:58
Агент почуял деньги..
Сейчас начнёт придумывать истории об интересе к своему клиенту европейских топ-клубов.
Гость
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