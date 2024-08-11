Агент Дивеева: «Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, высказался о главном тренере «армейцев» Марко Николиче.
Идеальный ли тренер Николич для Игоря? Трудно сказать, пока что получается так, что Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал, использует его в атаках. Игорь, естественно, отвечает ему своей результативностью. Есть ли у Игоря в контракте премиальные за забитые мячи? Нет.
Напомним, Дивеев повторил рекорд Сергея Игнашевича.
Сейчас начнёт придумывать истории об интересе к своему клиенту европейских топ-клубов.
Сейчас начнёт придумывать истории об интересе к своему клиенту европейских топ-клубов.