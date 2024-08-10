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«Какая-то хрень» — Карпин недоволен игрой «Ростова» во 2-м тайме

сегодня, 00:21
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен игрой своей команды во 2-м тайме с «Рубином»:

После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется.

«Южане» сыграли вничью с казанским клубом в 4-м туре РПЛ со счётом 1:1.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 09:07
Нет, это, как раз он умеет и делает. А вот играть научить, он не может.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:49
Чего уж на футболистов вину сваливать....

Ты Главный тренер...значит сам и есть Начальник Яйцекатального Цеха....
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:04
Валера как обычно, в своем жаргоне...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:58
Никогда не считал Карпина сильным тренером. Где бы он не тренировал была нестабильность. Поэтому когда его назначили в сборную - был сильно удивлён. Но сейчас - это не актуально и в сборной с него спроса никакого. Лакмусовая бумажка - Ростов - это вечный середняк при Карпине, как и сам Карпин, как тренер. И я не раз говорил ростовским болелам, что долго вы ещё будете вспоминать Бердыева, такой команды, как при КББ у вас больше не будет.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:25
Карпин еще не научился нормально разговаривать?)
szu342cr6z32
szu342cr6z32
сегодня в 07:03
Определения Валеры не для средств информации, грубо как-то
Вещий
Вещий
сегодня в 06:13
Не умеет Карпуша настроить игроков носом рыть землю...
rk6g2za4p4ev
rk6g2za4p4ev
сегодня в 06:10
Бездумная беготня, разве можно быть довольным.
era755uvp25m
era755uvp25m
сегодня в 05:57
После 5-0 Карпин был доволен, после 1-1 недоволен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:30, ред.
Нужно сделать оргвыводы. Ввести штрафы или поощрения за соответствующую игру. Ужесточить тренировки, чтобы служба мёдом не казалась. В общем это работа для тренерского штаба...
Capral
Capral
сегодня в 00:49
Самое забавное, что эту хрень изготовил сам Карпин. Не понимаю- к кому претензии. Даже силовой Шахтер-70х, времён Старухина не был таким силовым и примитивным, как Ростов Карпина. Даже, в Шахтере была игровая мысль...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:29
Карпин, перестань вести себя как быдло.
Ты уже несколько лет тренируешь эту команду.
Как научил их, так они играют, чего болтать.
Может всё дело в слабом тренере?
Гость
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