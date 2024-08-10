«Какая-то хрень» — Карпин недоволен игрой «Ростова» во 2-м тайме

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен игрой своей команды во 2-м тайме с «Рубином»:
После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется.
«Южане» сыграли вничью с казанским клубом в 4-м туре РПЛ со счётом 1:1.
Ты Главный тренер...значит сам и есть Начальник Яйцекатального Цеха....
Ты Главный тренер...значит сам и есть Начальник Яйцекатального Цеха....
Ты уже несколько лет тренируешь эту команду.
Как научил их, так они играют, чего болтать.
Может всё дело в слабом тренере?
Ты уже несколько лет тренируешь эту команду.
Как научил их, так они играют, чего болтать.
Может всё дело в слабом тренере?