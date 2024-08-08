Царукян рассказал, как его обманули в академии «Краснодара»

Полузащитник «Пари НН» заявил об обмане в академии «Краснодара»:

Я пробыл там около трех месяцев, потерял палец. Перелезал через забор и получил открытый перелом указательного пальца на левой руке. Палец спасти не успели.

Но из клуба убрали меня не из‑за этого. У меня была астма. На одной из тренировок чувствую — задыхаюсь. Пришел в медицинский кабинет, врач говорит — езжай вылечись, а потом возвращайся. Однако нас обманули. Родители были готовы взять на себя ответственность по всем вопросам здоровья, но «Краснодар» отказался принимать меня обратно. Хотя тренеры были двумя руками «за».