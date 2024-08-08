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Царукян рассказал, как его обманули в академии «Краснодара»

вчера, 19:19

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян заявил об обмане в академии «Краснодара»:

Я пробыл там около трех месяцев, потерял палец. Перелезал через забор и получил открытый перелом указательного пальца на левой руке. Палец спасти не успели.

Но из клуба убрали меня не из‑за этого. У меня была астма. На одной из тренировок чувствую — задыхаюсь. Пришел в медицинский кабинет, врач говорит — езжай вылечись, а потом возвращайся. Однако нас обманули. Родители были готовы взять на себя ответственность по всем вопросам здоровья, но «Краснодар» отказался принимать меня обратно. Хотя тренеры были двумя руками «за».

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Все комментарии
antant1
antant1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 03:47
Ну ты такой же, если тебя часто армяне обманывают)
adekvat
adekvat
вчера в 21:01
В лыжи дружище тебе там астматики не плохие результаты показывают.
5btjk3zbuan7
5btjk3zbuan7
вчера в 19:57
Разве это обман, никому не нужен футболист с такими болезнями.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:45
Обычная ситуация это когда армянин кого-то обманывает, а тут наоборот. Зачем этот дурачок вытащил наружу свою историю? Лично я ему совсем не сочувствую. Не понимаю, в чём он обвиняет Краснодар?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:33
Извини, конечно, малыш, но с астмой на футбольном поле делать нечего. И не важно, чего хотят и обещают тренеры. Если руководство и медицинский штаб против - не ломай себе жизнь, иди работай как все люди и не делай мозги
Гость
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