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Тюкавин заявил, что Нгамалё не должен был исполнять пенальти

вчера, 20:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сообщил, что Муми Нгамалё не должен был исполнять пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Нгамалё на 86-й минуте не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Никак не принимали [решение о пенальтисте]. Ребята все знали, кто в команде бьёт пенальти. Но почему‑то подошёл бить другой человек. Кто должен был? Не знаю.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 01:18
Тоже так подумал...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:17
Некрасиво выносить такие вещи на публику. Это говорит о разладе в команде. Можно было поговорить в раздевалке и решить все по-мужски, а не идти жаловаться прессе. Все в команде знают, кто должен был бить пенальти, один Тюкавин не знает. Раз уж сказал А, то говори и Б, а то глупо выглядит.
Capral
Capral
сегодня в 01:05
Апрель и май- это не полгода, как у некоторых.
Всё, спокойной ночи.
Capral
Capral
сегодня в 01:03
Прочел интервью Сафонова. Так оказывается, Тюкавина мячами не снабжают партнеры, поэтому и не забивает. Говорит- вон сколько Глушенкову дают пасов партнеры, а Тюкавину столько не дают!!!

Сафонов, или м.....к конченый, или делается, вероятно- и то и другое. Этот урод, хотел бы, чтобы все вратари, как Шелия- ложили Тюкавину мячи на ножку. А еще, он забыл, что Глушенков сам может пас отдать и забить тоже сам, и не пасётся у ворот соперника как Тюкавин, а сам ищет мяч, отходит в поисках мяча- реализует себя!!!

Вот так послушаешь идиота, и подумаешь- ни один Личка такой, откуда же результат будет...
DEIVID_123
DEIVID_123
сегодня в 00:04
Осимен без спадов??? Это смешно. А как же апрель, май???
Capral
Capral
вчера в 23:21
Про Тюкавина давно всё сказал и мнение своё не поменяю. А его номинация "лучшему игроку" прошлого сезона- чья-то пьяная выходка... Если есть такой незаурядный игрок как Глушенков, то Тюкавин и близко не стоит. Мне это напомнило Серию А, когда дешевую подделку под названием Хвичка сделали лучшим игроком сезона, за два месяца, в то время, как его же одноклубник Осимхен- блистательно и без спадов провел сезон. Вот так бывает...
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 23:01
Молчание золото
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:39, ред.
А Тюкавин вообще был сегодня в составе...???
Я не видел...комментаторы ни разу ни назвали его ...
timoha0407
timoha0407
вчера в 22:34
"Ребята все знали кто бьет пенальти. Я не знаю" ахахаха,троль
4qpk2gfah79k
4qpk2gfah79k
вчера в 22:07
Тюкавин скользкий тип.
Capral
Capral ответ yvp4awv7bsn5 (раскрыть)
вчера в 21:42
Это, если он есть...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:06
Костя наверное намекает на себя, но если хотел забивать, то у него было время в течении всего матча поздравить жену забитым голом с игры в ворота бессменного чемпиона, да и забей Тюкавин такой пенальти, то сейчас бы такой гол наделал бы много шума и споры о справедливости ничейного исхода матча продолжались бы до следующего тура. И ещё если Тюкавин хочет претендовать на роль лидера раздевалки, то в данном случае надо было бы наоборот, поддержать своего партнёра, а не критиковать его публично.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:06
Тюкавин, а ты зачем высказался?
Зачем я эту чушь прочитал и не понял?
Иногда лучше промолчать, чем нести вздор.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:00
"Ребята все знали, кто в команде бьёт пенальти." и при этом: "Кто должен был? Не знаю."
------------
Все знали кроме Тюкавина наверно?))
баск
баск
вчера в 20:58
Да ладно, чего уж теперь копья ломать.

Тем более, что штатный пенальтист Динамо Фомин хорошо известен тем, что
в сложных и ответственных матчах он довольно давно и регулярно мажет,
хотя и имел когда-то результат 17 забитых пенальти из 17-ти..
nikolah
nikolah
вчера в 20:54
Никого не волнует...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:48
Видно понимали , что Муми мяч не отдаст...)
yvp4awv7bsn5
yvp4awv7bsn5
вчера в 20:48
Такие решения должен тренер принимать
Гость
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