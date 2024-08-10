Тюкавин заявил, что Нгамалё не должен был исполнять пенальти

Нападающий «Динамо» сообщил, что не должен был исполнять пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Нгамалё на 86-й минуте не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Никак не принимали [решение о пенальтисте]. Ребята все знали, кто в команде бьёт пенальти. Но почему‑то подошёл бить другой человек. Кто должен был? Не знаю.