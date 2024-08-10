Тюкавин заявил, что Нгамалё не должен был исполнять пенальти

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сообщил, что Муми Нгамалё не должен был исполнять пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Нгамалё на 86-й минуте не смог реализовать одиннадцатиметровый.
Никак не принимали [решение о пенальтисте]. Ребята все знали, кто в команде бьёт пенальти. Но почему‑то подошёл бить другой человек. Кто должен был? Не знаю.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Сафонов, или м.....к конченый, или делается, вероятно- и то и другое. Этот урод, хотел бы, чтобы все вратари, как Шелия- ложили Тюкавину мячи на ножку. А еще, он забыл, что Глушенков сам может пас отдать и забить тоже сам, и не пасётся у ворот соперника как Тюкавин, а сам ищет мяч, отходит в поисках мяча- реализует себя!!!
Вот так послушаешь идиота, и подумаешь- ни один Личка такой, откуда же результат будет...
Сафонов, или м.....к конченый, или делается, вероятно- и то и другое. Этот урод, хотел бы, чтобы все вратари, как Шелия- ложили Тюкавину мячи на ножку. А еще, он забыл, что Глушенков сам может пас отдать и забить тоже сам, и не пасётся у ворот соперника как Тюкавин, а сам ищет мяч, отходит в поисках мяча- реализует себя!!!
Вот так послушаешь идиота, и подумаешь- ни один Личка такой, откуда же результат будет...