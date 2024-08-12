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Ван Перси проиграл первый матч в качестве тренера

вчера, 10:02
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 0Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвенМатч завершен

Робин ван Перси проиграл первый матч в качестве главного тренера «Херенвена».

Команда в гостях уступила «Аяксу» со счётом 0:1.

Ранее ван Перси входил в тренерский штаб «Фейеноорда».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:25
то ли ещё будет ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:09
Первый блин комом.
А Херенвен довольно слабый клуб.
Да и Аякс очень хороший экзаменатор.
Может Ван Перси нужно было на кошках.....
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