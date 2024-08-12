Ван Перси проиграл первый матч в качестве тренера

Робин ван Перси проиграл первый матч в качестве главного тренера «Херенвена».
Команда в гостях уступила «Аяксу» со счётом 0:1.
Ранее ван Перси входил в тренерский штаб «Фейеноорда».
Робин ван Перси проиграл первый матч в качестве главного тренера «Херенвена».
Команда в гостях уступила «Аяксу» со счётом 0:1.
Ранее ван Перси входил в тренерский штаб «Фейеноорда».
А Херенвен довольно слабый клуб.
Да и Аякс очень хороший экзаменатор.
Может Ван Перси нужно было на кошках.....
А Херенвен довольно слабый клуб.
Да и Аякс очень хороший экзаменатор.
Может Ван Перси нужно было на кошках.....