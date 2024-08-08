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Игроки «Саутгемптона» и «Лацио» устроили потасовку в товарищеском матче

вчера, 08:38
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Во втором тайме товарищеского матча между «Саутгемптоном» и «Лацио» произошла потасовка.

По информации источника, к этому привела серия напряжённых моментов. Полузащитник римлян Данило Катальди в одном из эпизодов выразил недовольство и попытался обратиться к сопернику, после чего Карлос Алькарас подошёл и толкнул итальянца. В конфликт вступил Алессио Романьоли, который попытался схватить Алькараса за горло. Футболисты «Лацио» также начали толкать Алькараса, в итоге к стычке присоединились другие игроки. Алькарас отказывался успокаиваться и продолжал попытки добраться до футболистов римской команды, когда одноклубники пытались удержать его, в какой-то момент на поле также появились сотрудники английской команды.

Две группы футболистов продолжали толкать друг друга, а в результате Алькарасу и Романьоли показали по красной карточке.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 09:33
И кто победил в футбоксе?
w233cw82223s
w233cw82223s
вчера в 09:16
Мужская игра, ничего необычного.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:12
В 2024 резко выросли такие случаи.. то ли муха укусила))) то ли аномальная жара влияет на психику бедолаг... Возможно..чемпионство сб. Аргентины всех задело и людей не остановит)))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 08:55
"Да что они о себе возомнили, макаронники!" - негодовали лорды))
4e7jrufaxr3z
4e7jrufaxr3z
вчера в 08:46
Соскучились по футболу ногами пошли в ход руки
drug01
drug01
вчера в 08:44
Нервы футболистов были на пределе!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:42
Когда товарищеский матч оказался совсем не товарищеским...
Гость
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