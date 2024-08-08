Игроки «Саутгемптона» и «Лацио» устроили потасовку в товарищеском матче

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вчера, 08:38

Во втором тайме товарищеского матча между «Саутгемптоном» и «Лацио» произошла потасовка.

По информации источника, к этому привела серия напряжённых моментов. Полузащитник римлян в одном из эпизодов выразил недовольство и попытался обратиться к сопернику, после чего подошёл и толкнул итальянца. В конфликт вступил , который попытался схватить Алькараса за горло. Футболисты «Лацио» также начали толкать Алькараса, в итоге к стычке присоединились другие игроки. Алькарас отказывался успокаиваться и продолжал попытки добраться до футболистов римской команды, когда одноклубники пытались удержать его, в какой-то момент на поле также появились сотрудники английской команды.

Две группы футболистов продолжали толкать друг друга, а в результате Алькарасу и Романьоли показали по красной карточке.