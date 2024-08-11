В «Рексхэме» заявили об отсутствии лишнего давления от звёздных владельцев

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вчера, 19:19

Нападающий «Рексхэма» рассказал о том, как ведут себя совладельцы клуба — голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, перед матчами команды.

Клуб 10 августа провёл первый за долгое время матч в Лиге Один (третий дивизион Англии), одержав победу над «Уикомб Уондерерс» (3:2). Рейнольдс и МакЭлхенни перед началом поединка общались с игроками и тренерским штабом.