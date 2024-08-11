В «Рексхэме» заявили об отсутствии лишнего давления от звёздных владельцев

Нападающий «Рексхэма» Стивен Флетчер рассказал о том, как ведут себя совладельцы клуба — голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, перед матчами команды.
Клуб 10 августа провёл первый за долгое время матч в Лиге Один (третий дивизион Англии), одержав победу над «Уикомб Уондерерс» (3:2). Рейнольдс и МакЭлхенни перед началом поединка общались с игроками и тренерским штабом.
Это всегда воодушевляет, нельзя сказать, что это не так. Когда они рядом, нам становится легче. Они были [в раздевалке — прим.ред.] до игры, и не было никакого давления, никто не растерялся, они просто одни из парней, которые подходят к делу так, как им хочется, и это хорошо.
Никаких сообщений [перед игрой] не поступало. Они не оказывают никакого дополнительного давления, никогда не вмешиваются в футбольную сторону, они оставляют это тренеру. Они просто приходят со своим энтузиазмом, и это заразительно. Все хотят поговорить с ними, было бы глупо этого не сделать. Они обходят всю раздевалку, никого не пропускают.
и хорошо что владельцы взяли один из старейших футбольных клубов
и хорошо что владельцы взяли один из старейших футбольных клубов