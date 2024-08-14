«Челси» намерен продлить договор с Джексоном

«Челси» собирается предложить нападающему Николасу Джексону новый контракт.
«Синие» планируют продлить договор с игроком до 2033 года.
Ранее лондонцы смогли пролонгировать соглашение с одним из лидеров команды.
«Челси» собирается предложить нападающему Николасу Джексону новый контракт.
«Синие» планируют продлить договор с игроком до 2033 года.
Ранее лондонцы смогли пролонгировать соглашение с одним из лидеров команды.
У него и так контракт до 2031 года!🤦🏽♂️
Болик совсем уже ё*нулся…типа самый умный в мире футбола.
У него и так контракт до 2031 года!🤦🏽♂️
Болик совсем уже ё*нулся…типа самый умный в мире футбола.