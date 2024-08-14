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«Челси» намерен продлить договор с Джексоном

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:16
Для чего и зачем??
У него и так контракт до 2031 года!🤦🏽‍♂️
Болик совсем уже ё*нулся…типа самый умный в мире футбола.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:29
Сверхъидиотизм!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:43
Новая "фишка" от Боули - контракт почти на 10летие . Сначала Палмер , теперь Джексон . Только сейчас сложнее будет новых игроков подписывать предлагая им контракты на меньший срок ( а от идеи приобретения новых игроков ,судя по всему босс Челси вряд ли откажется)
9rdngn82xhc9
9rdngn82xhc9
вчера в 13:05
Похоже на такой длительный срок Челси никогда еще контракты не предлагали.
Гость
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