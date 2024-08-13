Топ-форвард, который так и не достался «Барселоне». «Интер» продлил контракт с главной звездой Серии А

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сегодня, 14:02

Лаутаро останется до 2029 года.

Отказать «Барсе» – лучшее решение Лаутаро

В 2021 году Лаутаро Мартинеса спросили, насколько вероятен был его переход в «Барселону». Аргентинец ответил так:

Я был очень близко от «Барселоны», и даже поговорил с Месси. Тем не менее, каталонский клуб имел некоторые финансовые проблемы, я решил остаться в «Интере». Оказалось, что это правильное решение, особенно после победы в чемпионате.

Аргентинский форвард и правда был приоритетной целью для «сине-гранатовых» в период до пандемии коронавируса, интерес клуба подтверждал даже агент футболиста. Снова к этому варианту возвращались в 2021 году.

В тот период, на рубеже 2020-х, за «Ювентус» разрывал Криштиану Роналду, «Аталанта» Гасперини творила оверперформанс, в «Фиорентине» раскрылся Душан Влахович, за «Лацио» ещё забивал Чиро Иммобиле, а «Интер» реанимировал Ромелу Лукаку и под руководством Конте завоевал чемпионский титул. В общем, звёзд в чемпионате было достаточно, Лаутаро был не на первых и даже не на вторых ролях. Поэтому и соблазн отправиться в «Барсу» к легендарному соотечественнику в ещё не терпящий бедствие клуб был велик. Но форвард в итоге отказался от такого варианта – и, как показало время, не прогадал.

Проект с проблемами «Барсы», но с финалом ЛЧ

«Барсу» и «Интер» роднят финансовые проблемы. Но достаточно проследить, как в дальнейшем развивались события в этих клубах, и разница становится ясна. «Интер» вовремя расстался с Антонио Конте и нашёл менее токсичного тренера с похожим стилем игры – Симоне Индзаги. Отказался от дорогостоящих покупок, поскольку у клуба накопились огромные долги. И стал жить по средствам. В итоге «нерадзурри» раз за разом переманивали топ-исполнителей, которые оказывались на рынке свободных агентов, так сколотили крепкий костяк. В позапрошлом сезоне миланцы добрались до финала Лиги чемпионов, а в минувшем стали чемпионами Италии. И в новый сезон вступают как фаворит Серии А и претендент на четвертьфинал-полуфинал ЛЧ .

«Барса» же продолжала тратить деньги на футболистов с именем, в которых при этом не было острой необходимости (тот же Левандовски), невыгодно продавала (половину компенсации за Дембеле от ПСЖ получили агент Усмана и сам игрок). До сих пор команда продолжает буксовать, её перспективы весьма туманные.

Как это относится к Лаутаро? Он продолжит пожинать плоды своего выбора. Результаты «Интера» – не случайность и не удача. Главным успехом клуба стало подписание Беппе Маротты генеральным директором. Это настоящий топ-менеджер, который идеально работает в режиме экономии и регулярно собирает бриллианты среди свободных агентов. Поэтому «нерадзурри» комфортно ощущают себя даже в условиях финансового кризиса и могут бороться за трофеи.

«Нерадзурри» продолжают развиваться, Мартинес – главная звезда

«Интер» поддерживает конкурентоспособность проекта, обеспечивая Мартинеса сильными одноклубниками. В прошлом сезоне арендовали Давиде Фраттези, Карлоса Аугусто, Марко Арнаутовича. Все они показали прогресс под руководством Индзаги, их выкупили.

Послужной список Маротты, в свою очередь, пополнился новыми удачными сделками. Теперь свободным агентом забрали Петра Зелиньского, который был системообразующим элементом чемпионского «Наполи». А в конкуренцию на острие взяли Мехди Тареми – он ранее играл за «Порту». Простыми словами, вектор на свободных агентов и аренды продолжает давать плоды.

И Лаутаро за это время вырос в настоящего лидера команды-чемпиона. До этого ему приходилось делить лидерство с Ромелу Лукаку, быть в тени других звёздных форвардов Серии А. Теперь у остальных наблюдается спад – бельгиец не так результативен в «Роме», Осимхен не смог поддерживать прежнюю результативность в кризисном «Наполи», Влахович медленно адаптировался в «Юве». Лаутаро обошёл всех на полном ходу, он снова пробил отметку в 20 голов (в итоге забил 24) и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Сейчас это главный актив «Интера».

Чтобы стать преемником Месси, нужны титулы

О смене команды Мартинес даже не задумывался. В «Интере» он стал первой скрипкой, в прошлом сезоне получил в напарники Маркуса Тюрама. Француз не тянет одеяло на себя и раскрылся как идеальный диспетчер для Лаутаро. Плюс руководство своевременно омолаживает игровые сочетания, перспективы у проекта есть. Нападающий со спокойной душой продлил контракт с «Интером», новый рассчитан до лета 2029 года.

Теперь игроку и клубу нужно бороться за новые высоты. Для Лаутаро важно, что в сборной Аргентины уходит эпоха Лионеля Месси. Пауло Дибала этим воспользоваться уже вряд ли сможет, а вот Лаутаро довольно молод, но уже набрался опыта, чтобы стать новым лидером «небесно-голубых». Для этого нужно пополнить копилку трофеев, причём не только на уровне сборных.

«Интер» забрался на вершину Серии А, для имиджа аргентинца это хорошо. Но там ещё надо закрепиться. Вдобавок непокорённой остаётся Лига чемпионов. В этом турнире «нерадзурри» – контендер с замашками на сенсацию, но не более. Чтобы сменить весовую категорию и встать в один ряд с «Реалом», «Баварией» и английскими гигантами, необходим не только грамотный менеджмент, но и парочка топ-трансферов. Пока Лаутаро на пике, нужно этим пользоваться.