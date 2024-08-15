Полузащитник ПСЖ может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

«Вест Хэм» хочет подписать полузащитника ПСЖ Карлоса Солера.
Парижский клуб будет готов продать своего футболиста, если получит приемлемое предложение по трансферу игрока.
«Вест Хэм» хочет подписать полузащитника ПСЖ Карлоса Солера.
Парижский клуб будет готов продать своего футболиста, если получит приемлемое предложение по трансферу игрока.
Молотобойцы укрепили центр обороны двумя очень хорошими защитниками Тодибо и Килманом, в атаку на фланги взяли Саммервилля и Гильермо, подписали форварда сборной германии Фюлькруга, теперь вот испанца Солера хотят подписать который тоже вполне приличного уровня игрок! Возможно, молотобойцы серьезно пошумят в новом сезоне!
Молотобойцы укрепили центр обороны двумя очень хорошими защитниками Тодибо и Килманом, в атаку на фланги взяли Саммервилля и Гильермо, подписали форварда сборной германии Фюлькруга, теперь вот испанца Солера хотят подписать который тоже вполне приличного уровня игрок! Возможно, молотобойцы серьезно пошумят в новом сезоне!