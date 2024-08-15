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Полузащитник ПСЖ может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

вчера, 17:36

«Вест Хэм» хочет подписать полузащитника ПСЖ Карлоса Солера.

Парижский клуб будет готов продать своего футболиста, если получит приемлемое предложение по трансферу игрока.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:04
Вест Хэм один из самых активных клубов в АПЛ на трансферном рынке и знаете, Лопитеги подписывает очень интересных игроков....
Молотобойцы укрепили центр обороны двумя очень хорошими защитниками Тодибо и Килманом, в атаку на фланги взяли Саммервилля и Гильермо, подписали форварда сборной германии Фюлькруга, теперь вот испанца Солера хотят подписать который тоже вполне приличного уровня игрок! Возможно, молотобойцы серьезно пошумят в новом сезоне!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:43
Всё таки интересно будет глянуть на ПСЖ в новом сезоне - ведь клуб претерпел довольно большие изменения...
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