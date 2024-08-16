Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Вратарь Антон Шунин сообщил, что к нему проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.
Из Саудовской Аравии было два предложения. От одного я отказался, вопрос со вторым клубом пока открыт. Был интерес ещё от нескольких клубов из России и других стран, в том числе конкретный, но нужно реально смотреть на вещи. У меня в Москве семья, бизнес, который уже несколько лет приносит хороший доход. Предложение должно быть или амбициозное, или финансово выгодное, чтобы я был готов к переезду, в том числе в другую страну.
Я каждый день тренируюсь и держу себя в форме, но думаю и о развитии в области спортивного менеджмента. Есть новости, и в ближайшее время вы всё узнаете.
Также Шунин высказался на тему возможной работы в «Динамо».
Предложение «Динамо» о работе в академии я не принял сразу, ещё в начале июля. Сообщил об этом Павлу Константиновичу (Пивоварову) и предложил ещё раз всё обсудить. Ответа не было — возможно, клубу нужно время, чтобы всё обдумать.
С большим уважением отношусь к академии родного клуба, но курировать вратарей в школе — не то, что на данный момент мне интересно. Как одно из направлений деятельности в структуре «Динамо» — да, с удовольствием. Сделаю всё, что смогу. Возможно, ещё получится договориться о чём‑то интересном для обеих сторон. Можно сказать, сейчас мяч на стороне клуба, и я открыт для переговоров. Как бы ни складывались наши отношения, «Динамо» — мой родной клуб, который я люблю и всегда буду любить.