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Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

16 августа 2024, 10:18

Вратарь Антон Шунин сообщил, что к нему проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.

Из Саудовской Аравии было два предложения. От одного я отказался, вопрос со вторым клубом пока открыт. Был интерес ещё от нескольких клубов из России и других стран, в том числе конкретный, но нужно реально смотреть на вещи. У меня в Москве семья, бизнес, который уже несколько лет приносит хороший доход. Предложение должно быть или амбициозное, или финансово выгодное, чтобы я был готов к переезду, в том числе в другую страну.

Я каждый день тренируюсь и держу себя в форме, но думаю и о развитии в области спортивного менеджмента. Есть новости, и в ближайшее время вы всё узнаете.

Также Шунин высказался на тему возможной работы в «Динамо».

Предложение «Динамо» о работе в академии я не принял сразу, ещё в начале июля. Сообщил об этом Павлу Константиновичу (Пивоварову) и предложил ещё раз всё обсудить. Ответа не было — возможно, клубу нужно время, чтобы всё обдумать.

С большим уважением отношусь к академии родного клуба, но курировать вратарей в школе — не то, что на данный момент мне интересно. Как одно из направлений деятельности в структуре «Динамо» — да, с удовольствием. Сделаю всё, что смогу. Возможно, ещё получится договориться о чём‑то интересном для обеих сторон. Можно сказать, сейчас мяч на стороне клуба, и я открыт для переговоров. Как бы ни складывались наши отношения, «Динамо» — мой родной клуб, который я люблю и всегда буду любить.

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Шунин Антон
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
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16 августа в 11:30
В общем чувствует себя великим.
Capral
Capral
16 августа в 10:51
Всё верно, Антоха, Динамо- твой роДной клуб, потому что, ты, начинал в этом клубе, когда он был еще настоящим, ментовским, а не банкирским!!!!!!! Ты много лет служил Верой и Правдой родному Динамо!!! Что-то получалось, что-то не очень, но, НИКОГДА, я не видел в твоих глазах- безразличия к игре, НИКОГДА!!!!!!! Поэтому, Удачи тебе на новом поприще, и, где бы ты не играл или не работал, тебя, я всегда буду вспоминать, как истинного Патриота, Настоящего Динамо!!!!!!!
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16 августа в 10:20
Переход Антона Шунина в другой клуб ради денег можно понять, учитывая его финансовые запросы и интерес со стороны других команд. Однако важно помнить, что карьера футболиста должна строиться не только на финансовой выгоде, но и на страсти к игре и желании развиваться как профессионалу.
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