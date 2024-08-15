«Манчестер Сити» подпишет бывшего нападающего «Вест Хэма»

Бывший нападающий «Вест Хэма» Дивин Мубама перейдёт в «Манчестер Сити».
По данным источника, «горожане» опередили «Ливерпуль» в борьбе за трансфер молодого футболиста.
Этим летом Мубама стал свободным агентом.
Бывший нападающий «Вест Хэма» Дивин Мубама перейдёт в «Манчестер Сити».
По данным источника, «горожане» опередили «Ливерпуль» в борьбе за трансфер молодого футболиста.
Этим летом Мубама стал свободным агентом.
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Причина бана:
Обсуждение действий модераторов вне спец. тем. Материалы: "Реал" обыграл "Аталанту" и завоевал Суперкубок УЕФА
Причина бана:
Обсуждение действий модераторов вне спец. тем. Материалы: "Реал" обыграл "Аталанту" и завоевал Суперкубок УЕФА
Хотелось бы узнать, за что ко мне были применены дисциплинарные меры воздействия....
Спасибо!)
Хотелось бы узнать, за что ко мне были применены дисциплинарные меры воздействия....
Спасибо!)