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«Манчестер Сити» подпишет бывшего нападающего «Вест Хэма»

вчера, 21:05

Бывший нападающий «Вест Хэма» Дивин Мубама перейдёт в «Манчестер Сити».

По данным источника, «горожане» опередили «Ливерпуль» в борьбе за трансфер молодого футболиста.

Этим летом Мубама стал свободным агентом.

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Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:33
Вы лично читали?
Согласны?
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:32
Добрый вечер.
Причина бана:
Обсуждение действий модераторов вне спец. тем. Материалы: "Реал" обыграл "Аталанту" и завоевал Суперкубок УЕФА
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:13
Добрый вечер!

Хотелось бы узнать, за что ко мне были применены дисциплинарные меры воздействия....

Спасибо!)
Гость
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