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Диас – приоритетный вариант для «Барселоны»

вчера, 21:11

«Барселона» видит в вингере «Ливерпуля» Луиси Диаса лучшую альтернативу Николасу Уильямсу из «Атлетика».

Каталонцы оценивают футболиста в 55-60 миллионов евро.

При этом для трансфера клубу нужно заработать на продажах для дозаявки новых футболистов.

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Все комментарии
t2gdym25rr75
t2gdym25rr75
вчера в 23:28
А ничё, что он старше на пяток лет?)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:57
Если отца вновь скоммуниздят, в Барсе никто матчи пропускать не даст
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:21
Да нет, хотеть они может быть и хотят, возможно и Диас тоже хочет, но у Барсы проблемы никуда не делись, они даже до сих пор Ольмо не могут зарегистрировать в ЛаЛиге на предстоящий сезон, а тут о Диасе разговоры идут....
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 22:06
возможно, Барса уверена, что колумбиец хочет перебраться на Камп Ноу.
и конечно, каталонский клуб найдет и заплатит эти 60 млн.
уверен, Ливерпуль запросит больше...как когда то за Коутиньо.
чем гигант Ла Лиги после обжегся.
за последние 2 года забавно читать новостей о Барсе и Челси.
один клуб без денег, но хочет много топовых игроков.
другой клуб с деньгами, и покупает много разных игроков.
Regista_321
Regista_321
вчера в 21:13
А во сколько Ливерпуль его оценивает?
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