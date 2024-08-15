Диас – приоритетный вариант для «Барселоны»

«Барселона» видит в вингере «Ливерпуля» Луиси Диаса лучшую альтернативу Николасу Уильямсу из «Атлетика».
Каталонцы оценивают футболиста в 55-60 миллионов евро.
При этом для трансфера клубу нужно заработать на продажах для дозаявки новых футболистов.
и конечно, каталонский клуб найдет и заплатит эти 60 млн.
уверен, Ливерпуль запросит больше...как когда то за Коутиньо.
чем гигант Ла Лиги после обжегся.
за последние 2 года забавно читать новостей о Барсе и Челси.
один клуб без денег, но хочет много топовых игроков.
другой клуб с деньгами, и покупает много разных игроков.
и конечно, каталонский клуб найдет и заплатит эти 60 млн.
уверен, Ливерпуль запросит больше...как когда то за Коутиньо.
чем гигант Ла Лиги после обжегся.
за последние 2 года забавно читать новостей о Барсе и Челси.
один клуб без денег, но хочет много топовых игроков.
другой клуб с деньгами, и покупает много разных игроков.