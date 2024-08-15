Диас – приоритетный вариант для «Барселоны»

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вчера, 21:11

«Барселона» видит в вингере «Ливерпуля» лучшую альтернативу из «Атлетика».

Каталонцы оценивают футболиста в 55-60 миллионов евро.

При этом для трансфера клубу нужно заработать на продажах для дозаявки новых футболистов.