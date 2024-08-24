Гондоу прилетит в Санкт-Петербург для перехода в «Зенит» сегодня

Нападающий Лусиано Гондоу переходит из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит».
Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.
Футболист прилетит в Санкт-Петербург сегодня, в субботу.
Нападающий Лусиано Гондоу переходит из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит».
Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.
Футболист прилетит в Санкт-Петербург сегодня, в субботу.
Вы слились,не желая признавать очевидное..
Молчу уж,что кассьера стал лучшим бомбардиром,при том,что Зенит в том сезоне судьи по полной топили...
И тащили судьи Спартак,динамо и Краснодар... все это прекрасно видели...
Вы слились,не желая признавать очевидное..
Молчу уж,что кассьера стал лучшим бомбардиром,при том,что Зенит в том сезоне судьи по полной топили...
И тащили судьи Спартак,динамо и Краснодар... все это прекрасно видели...
Если у вас какое-то другое мнение,и он в том сезоне плохо играл,то с удовольствием выслушаем!
Только пожалуйста реальную информацию...а не то,что тебе бабки у подъезда нашептали
Если у вас какое-то другое мнение,и он в том сезоне плохо играл,то с удовольствием выслушаем!
Только пожалуйста реальную информацию...а не то,что тебе бабки у подъезда нашептали
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Странно,что эта информация для вас неизвестна...
Как-то внимательнее футбол смотрите...
Странно,что эта информация для вас неизвестна...
Как-то внимательнее футбол смотрите...
Желаю здравствовать.
Желаю здравствовать.
Всё бы так скисали
Всё бы так скисали
Гонду, Лусиано
Так же в 9-ти изданиях из 10-ти указывается сумма в 10 млн....а не 12....
Ну раз тут Гондоу...пусть будет Гондоу....
И нам веселей...и ругательство для него придумывать не надо...
Год назад Хуниорс взяли его за 3 млн...довели до стоимости в 10 млн....и сватают в Зенит за 12....
Достаточно успешный бизнес....если за год плюс 9 млн...молодцы...
Молод...перспективен...с неплохой статистикой...в прошлом сезоне забил почти половину всех голов своей команды....14 из 31-го гола.....
Понятно что в 23 при должном кураже негоже сидеть в 10-й команде Аргентины....надеюсь в Питере будет успешен....
"Лусиано Гонду 24 августа отправится в Россию для завершения перехода в питерский клуб.
В СМИ писали, что за трансфер «Зенит» заплатит более 10 миллионов долларов и она станет рекордной в истории аргентинского клуба.
Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за клуб он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач."
.......Усиление...значит усиление....а то недруги калечат лидеров Зенита налево и направо...Семаку с Симутенковым хоть самим на поле выходи....аргентинец явно лишним не будет....главное что не Соболев....а остальному научат...))
Гонду, Лусиано
Так же в 9-ти изданиях из 10-ти указывается сумма в 10 млн....а не 12....
Ну раз тут Гондоу...пусть будет Гондоу....
И нам веселей...и ругательство для него придумывать не надо...
Год назад Хуниорс взяли его за 3 млн...довели до стоимости в 10 млн....и сватают в Зенит за 12....
Достаточно успешный бизнес....если за год плюс 9 млн...молодцы...
Молод...перспективен...с неплохой статистикой...в прошлом сезоне забил почти половину всех голов своей команды....14 из 31-го гола.....
Понятно что в 23 при должном кураже негоже сидеть в 10-й команде Аргентины....надеюсь в Питере будет успешен....
"Лусиано Гонду 24 августа отправится в Россию для завершения перехода в питерский клуб.
В СМИ писали, что за трансфер «Зенит» заплатит более 10 миллионов долларов и она станет рекордной в истории аргентинского клуба.
Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за клуб он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач."
.......Усиление...значит усиление....а то недруги калечат лидеров Зенита налево и направо...Семаку с Симутенковым хоть самим на поле выходи....аргентинец явно лишним не будет....главное что не Соболев....а остальному научат...))
Смотрю, начинаете прозревать, потихоньку. Насчет навесов, забросов и прочего невзрачного футбола Зенита- я давно говорю. И про безыдейность футбола Семака, тоже, регулярно отмечаю. Ну вот, теперь и вы, тоже- это заметили. Это радует. Но по поводу техничных нападающих, о которых вы говорите, так у вас есть, отличный технарь Кассьерра- быстрый форвард, способный обострять. Другое дело, что парень, за время проведенное у Семака- скис, что вполне объяснимо... Или вы думаете, чем больше наберете классных игроков, тем лучше? Смею вас уверить- это не так. Пока не будет логической и творческой тренерской мысли- Зениту будет трудно, даже, с самыми лучшими игроками. Никто не развивается у Семака, не прогрессирует. Ваше весеннее чемпионство- серьёзный повод задуматься, а ваша игра с банкирами и Химками- еще один громкий сигнал... Ваш Клаудиньо играет сам по себе, а команда, в целом- выглядит неорганизованной. Пока был Глушенков- он играл за всю команду, теперь, надо подумать- как и кем его заменить...
Смотрю, начинаете прозревать, потихоньку. Насчет навесов, забросов и прочего невзрачного футбола Зенита- я давно говорю. И про безыдейность футбола Семака, тоже, регулярно отмечаю. Ну вот, теперь и вы, тоже- это заметили. Это радует. Но по поводу техничных нападающих, о которых вы говорите, так у вас есть, отличный технарь Кассьерра- быстрый форвард, способный обострять. Другое дело, что парень, за время проведенное у Семака- скис, что вполне объяснимо... Или вы думаете, чем больше наберете классных игроков, тем лучше? Смею вас уверить- это не так. Пока не будет логической и творческой тренерской мысли- Зениту будет трудно, даже, с самыми лучшими игроками. Никто не развивается у Семака, не прогрессирует. Ваше весеннее чемпионство- серьёзный повод задуматься, а ваша игра с банкирами и Химками- еще один громкий сигнал... Ваш Клаудиньо играет сам по себе, а команда, в целом- выглядит неорганизованной. Пока был Глушенков- он играл за всю команду, теперь, надо подумать- как и кем его заменить...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Незаконная трата денег должностное преступление.....
УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата.....
ФК "Зенит" российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Премьер-Лиге с одной из самых прозрачных бухгалтерий и бюджетом, исправно соблюдающим законодательство и исправно плятящий налоги.
Скорей всего вы знаете что то больше...если обвиняете клуб в незаконной деятельности...но почему обращаетесь сюда...а не в соответствующие органы ??
Незаконная трата денег должностное преступление.....
УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата.....
ФК "Зенит" российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Премьер-Лиге с одной из самых прозрачных бухгалтерий и бюджетом, исправно соблюдающим законодательство и исправно плятящий налоги.
Скорей всего вы знаете что то больше...если обвиняете клуб в незаконной деятельности...но почему обращаетесь сюда...а не в соответствующие органы ??
Зачем они тратят такие деньги?
Конечно, тратить деньги, которые по Конституции, принадлежат государству, легче лёгкого.
Зачем они тратят такие деньги?
Конечно, тратить деньги, которые по Конституции, принадлежат государству, легче лёгкого.