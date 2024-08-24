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Гондоу прилетит в Санкт-Петербург для перехода в «Зенит» сегодня

вчера, 10:21

Нападающий Лусиано Гондоу переходит из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит».

Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

Футболист прилетит в Санкт-Петербург сегодня, в субботу.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:55
Потому что соответствующие органы и за клевету привлечь могут, если что.
pomor45
pomor45 ответ Вася Пупкин 2 (раскрыть)
вчера в 20:36
Ему необязательно смотреть. Он вполне детально комментирует и то, что по собственному же признанию не видел. Так и чешет: "Матч не видел, но по словам моего ....". Далее следует детальный вердикт с оценками и выводами.
Capral
Capral ответ antant1 (раскрыть)
вчера в 17:10
Супер!!!)))
antant1
antant1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:09
Одни Гондоу больше..одним меньше...
Вася Пупкин 2
Вася Пупкин 2 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:00
Как я и думал, сказать вам нечего...
Вы слились,не желая признавать очевидное..

Молчу уж,что кассьера стал лучшим бомбардиром,при том,что Зенит в том сезоне судьи по полной топили...
И тащили судьи Спартак,динамо и Краснодар... все это прекрасно видели...
Capral
Capral ответ Вася Пупкин 2 (раскрыть)
вчера в 16:55
Своё мнение я уже сказал. А объяснять снова, всем известные вещи- желания не имею.
Вася Пупкин 2
Вася Пупкин 2 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:48
Кассьера стал лучшим бомбардиром забивая голы....
Если у вас какое-то другое мнение,и он в том сезоне плохо играл,то с удовольствием выслушаем!

Только пожалуйста реальную информацию...а не то,что тебе бабки у подъезда нашептали
Capral
Capral ответ Вася Пупкин 2 (раскрыть)
вчера в 16:44
Мне известно, больше, чем вы думаете, поэтому и не обсуждаю. Или напомнить, как, он стал лучшим бомбардиром?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Вася Пупкин 2
Вася Пупкин 2 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:41
Ага...лучший прошлого сезона...
Странно,что эта информация для вас неизвестна...
Как-то внимательнее футбол смотрите...
альсато
альсато
вчера в 16:34
Звучная фамилия!)))
Capral
Capral ответ Вася Пупкин 2 (раскрыть)
вчера в 16:03
Лучший бомбардир?)))
Желаю здравствовать.
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:02
- Это по какой же такой конституции? Выходит, что вы один живёте правильно. а все остальные её грубо нарушают. Так, что ли? Многовато вы на себя берёте, гражданин...
Вася Пупкин 2
Вася Пупкин 2 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:01
Кассьера вообще-то лучший бомбардир...где это он скис?))))
Всё бы так скисали
Хиромант
Хиромант ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:59
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 13:12
    Осталось посмотреть в деле этого парня..
    v944kexnj8m6
    v944kexnj8m6
    вчера в 12:48
    Зениту нужен хороший нападающий, Соболев после спартака таковым не является.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 12:17
    И как латиносы будут уживаться?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:07, ред.
    Вообще то в большинстве изданий он проходит как
    Гонду, Лусиано

    Так же в 9-ти изданиях из 10-ти указывается сумма в 10 млн....а не 12....

    Ну раз тут Гондоу...пусть будет Гондоу....
    И нам веселей...и ругательство для него придумывать не надо...

    Год назад Хуниорс взяли его за 3 млн...довели до стоимости в 10 млн....и сватают в Зенит за 12....
    Достаточно успешный бизнес....если за год плюс 9 млн...молодцы...

    Молод...перспективен...с неплохой статистикой...в прошлом сезоне забил почти половину всех голов своей команды....14 из 31-го гола.....
    Понятно что в 23 при должном кураже негоже сидеть в 10-й команде Аргентины....надеюсь в Питере будет успешен....


    "Лусиано Гонду 24 августа отправится в Россию для завершения перехода в питерский клуб.

    В СМИ писали, что за трансфер «Зенит» заплатит более 10 миллионов долларов и она станет рекордной в истории аргентинского клуба.

    Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за клуб он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач."


    .......Усиление...значит усиление....а то недруги калечат лидеров Зенита налево и направо...Семаку с Симутенковым хоть самим на поле выходи....аргентинец явно лишним не будет....главное что не Соболев....а остальному научат...))
    LOpp
    LOpp
    вчера в 11:31
    Рондон - Гондоу
    Capral
    Capral
    вчера в 11:19
    Рыжик-Мурыжик.

    Смотрю, начинаете прозревать, потихоньку. Насчет навесов, забросов и прочего невзрачного футбола Зенита- я давно говорю. И про безыдейность футбола Семака, тоже, регулярно отмечаю. Ну вот, теперь и вы, тоже- это заметили. Это радует. Но по поводу техничных нападающих, о которых вы говорите, так у вас есть, отличный технарь Кассьерра- быстрый форвард, способный обострять. Другое дело, что парень, за время проведенное у Семака- скис, что вполне объяснимо... Или вы думаете, чем больше наберете классных игроков, тем лучше? Смею вас уверить- это не так. Пока не будет логической и творческой тренерской мысли- Зениту будет трудно, даже, с самыми лучшими игроками. Никто не развивается у Семака, не прогрессирует. Ваше весеннее чемпионство- серьёзный повод задуматься, а ваша игра с банкирами и Химками- еще один громкий сигнал... Ваш Клаудиньо играет сам по себе, а команда, в целом- выглядит неорганизованной. Пока был Глушенков- он играл за всю команду, теперь, надо подумать- как и кем его заменить...
    Capral
    Capral ответ Arny (раскрыть)
    вчера в 11:04
    Вы всё правильно прочли.
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 11:03
    Зениту нужен техничный нап для игры в штрафной.Давно было пора завязывать с бесконечными навесами на двухметровых а-ля Дзюба/Соболев.
    Fantazista_333
    Fantazista_333
    вчера в 11:02
    Х.. пойми кого покупают, да ещё и при этом в период отсутствия еврокубков. Фамилия о многом говорит.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:48, ред.
    Какие страшные вещи говорите...
    Незаконная трата денег должностное преступление.....
    УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата.....
    ФК "Зенит" российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Премьер-Лиге с одной из самых прозрачных бухгалтерий и бюджетом, исправно соблюдающим законодательство и исправно плятящий налоги.
    Скорей всего вы знаете что то больше...если обвиняете клуб в незаконной деятельности...но почему обращаетесь сюда...а не в соответствующие органы ??
    lotsman
    lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 10:46
    Ещё один "бухгалтер" объявился.))
    lotsman
    lotsman
    вчера в 10:44
    Зенит отдал Изидора в аренду чтобы освободить место для Лусиано Гондоу из Аргентины. Ему 23 года, выступает за Архентинос Хуниорс, забил 14 голов и 5 ассистов в 38 матчах. Контракт будет подписан до 28 года с продлением на 1 год.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 10:44
    И фамилия так себе, и название клуба из которого переходит не очень.
    B.Y.O.B.
    B.Y.O.B.
    вчера в 10:40, ред.
    Если он только сегодня прилетит, значит придётся Зениту [обыграть] спартак без Гондоу
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 10:34
    Куда им столько игроков?
    Зачем они тратят такие деньги?
    Конечно, тратить деньги, которые по Конституции, принадлежат государству, легче лёгкого.
    Arny
    Arny ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 10:34
    Я тоже сразу как-то не очень правильно прочитал :)
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