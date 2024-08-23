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Стала известна сумма отступных за Тюкавина для зарубежных клубов

вчера, 11:13

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, за какую сумму «бело-голубые» готовы расстаться с нападающим Константином Тюкавиным. А также Степашин сообщил, что считает отъезд полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» преждевременным.

Предложений от иностранцев нет. Его «Зенит» хотел перекупить, это уже не секрет. У нас подписано с ним соглашение, опция €20 млн для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года. Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим. Сейчас таких предложений нет. Тем более что у нас не очень удачный, с моей точки зрения, пример нашего футболиста, который сейчас играет в Испании, — Захарян.

Он травму получил, не очень у него пока складывается. Я вообще тогда считал — но это его решение, точнее, его семьи в первую очередь, — ещё молодой мальчишка — годика два ему надо было поиграть здесь, в «Динамо», окрепнуть физически, психологически стать посильнее. А так, мальчишка ещё, совершенно новая страна, новая среда, новые требования. Но это его решение. Хотя парень талантливый, дай бог ему успехов.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
сегодня в 16:14
Про Захаряна правильно сказал. Лучше быть первым на селе, чем вторым в городе. А он в Испании даже не второй.
alexamit
alexamit ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:14
Да и играют получше.
lotsman
lotsman ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 15:38
Ну да, в России никто не даст такую цену, здесь знают какова его цена.)
Хиромант
Хиромант ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:13
- А чего, в Африку можно, в Китай, в Гондурас,... вариантов - море! Лишь бы 20 лямов дали. Лично я так понял позицию клуба...
Naherger
Naherger
вчера в 13:06
Так вы сами из них лепите таких игроков,которые больше нигде не заиграют.в рпл он раскрываются из за лимита,но в других лигах надо доказывать свою профпригодность.и вот тут практически у всех возникают проблемы,потому что никто не привык бороться за свое место в основе
gb5djx3javbd
gb5djx3javbd
вчера в 12:16
Пиарить Тюкавина можно, но не до такой же степени.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:16
Зря Захаряна упомянул, да ещё в таком ключе, его ведь про Тюкавина спросили.
Захаряну поддержка нужна, а не это всё
ecne9rj39588
ecne9rj39588
вчера в 12:14
Отступные почти как за Соболева. Что стало с Соболевым известно.
баск
баск
вчера в 12:10, ред.
Степашин, довольно давно отошедший от активного участия в жизни клуба,
с чего-то вдруг надумал напомнить о себе, да ещё аж при помощи целого ТАСС.

Всё им тут изложенное давно известно, в том числе и из открытых источников
приличного качества.
Так что всё это не о Тюкавине и тем более не о Захаряне, а скорее о самОм Степашине, только вот что именно?

Наверное, скоро узнаем..
lotsman
lotsman ответ h78mhaysvcy8 (раскрыть)
вчера в 12:04
Отправлять куда? Адрес не подскажешь?)
lotsman
lotsman
вчера в 12:02
Сейчас таких предложений нет и, скорее всего, не будет.)
adekvat
adekvat
вчера в 11:53, ред.
В России они звезды, а в европе таких своих вагон и маленькая тележка, так они на протяжении многих лет стабильно играют в отличии от наших сезонников.
h78mhaysvcy8
h78mhaysvcy8
вчера в 11:26
Конечно надо отправлять только за рубеж!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:26
Нужен ли он иностранным клубам за 20 лямов? - что-то сомневаюсь. Там свои ребята есть, да и помоложе
Гость
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