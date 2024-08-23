Стала известна сумма отступных за Тюкавина для зарубежных клубов

Член совета директоров «Динамо» рассказал, за какую сумму «бело-голубые» готовы расстаться с нападающим . А также Степашин сообщил, что считает отъезд полузащитника в «Реал Сосьедад» преждевременным.

Предложений от иностранцев нет. Его «Зенит» хотел перекупить, это уже не секрет. У нас подписано с ним соглашение, опция €20 млн для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года. Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим. Сейчас таких предложений нет. Тем более что у нас не очень удачный, с моей точки зрения, пример нашего футболиста, который сейчас играет в Испании, — Захарян.

Он травму получил, не очень у него пока складывается. Я вообще тогда считал — но это его решение, точнее, его семьи в первую очередь, — ещё молодой мальчишка — годика два ему надо было поиграть здесь, в «Динамо», окрепнуть физически, психологически стать посильнее. А так, мальчишка ещё, совершенно новая страна, новая среда, новые требования. Но это его решение. Хотя парень талантливый, дай бог ему успехов.