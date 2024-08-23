Экс-защитник «Спартака» Леон Классен не перейдёт в «Пари НН».
Клуб связался с футболистом, но получил отказ.
Стало известно, что Классен тренируется в Дании.
Экс-защитник «Спартака» Леон Классен не перейдёт в «Пари НН».
Клуб связался с футболистом, но получил отказ.
Стало известно, что Классен тренируется в Дании.
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что
нижегородцы не интересовались защитником Леоном Классеном.
Информация об интересе «Пари НН» к Леону Классену не соответствует действительности.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387147/klassen-leon-pari-nn 23.08.2024
- И тут же
Классен отказался от перехода в «Пари НН»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387154/klassen-leon-pari-nn 23.08.2024
- А как он мог отказаться, если им никто и не интересовался? Что за бред? Кто из них врёт? Кто заслужил звание - "звездабол!"???
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что
нижегородцы не интересовались защитником Леоном Классеном.
Информация об интересе «Пари НН» к Леону Классену не соответствует действительности.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387147/klassen-leon-pari-nn 23.08.2024
- И тут же
Классен отказался от перехода в «Пари НН»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387154/klassen-leon-pari-nn 23.08.2024
- А как он мог отказаться, если им никто и не интересовался? Что за бред? Кто из них врёт? Кто заслужил звание - "звездабол!"???