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Классен отказался от перехода в «Пари НН»

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grf886ak755u
grf886ak755u
вчера в 17:01
Очередной бред про якобы переход.
TheBoLt
TheBoLt ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 15:36, ред.
Журналисты) Журналисты так сейчас ставят вопросы, что сами же себе опровержения пишут. Жаль, но такова современная спортивная журналистика
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:47
- Ну, народ... Сам не понимает, что он пишет...

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что
нижегородцы не интересовались защитником Леоном Классеном.

Информация об интересе «Пари НН» к Леону Классену не соответствует действительности.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387147/klassen-leon-pari-nn 23.08.2024

- И тут же

Классен отказался от перехода в «Пари НН»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387154/klassen-leon-pari-nn 23.08.2024

- А как он мог отказаться, если им никто и не интересовался? Что за бред? Кто из них врёт? Кто заслужил звание - "звездабол!"???
Гость
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