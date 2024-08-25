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«Ливерпуль» выиграл у «Брентфорда» в матче Премьер-Лиги

вчера, 20:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» в матче 2-го тура АПЛ (2:0).

На 13-й минуте забил Луис Диас, Мохамед Салах отличился на 70-й.

После этой игры «красные» идут на 4-м месте (6 баллов), «пчёлы» расположились на 13-й позиции (3 пункта).

Ранее «Вулверхэмптон» проиграл «Челси».

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 09:15
Ливерпуль с победой! Так держать!
DXTK
DXTK
сегодня в 07:51
Пока Ливерпуль идет без потерь это хорошо, но и серьезного соперника не было, набирают очки там где можно было сделать. Начало при Слоте уверенное.
112910415
112910415
сегодня в 04:26
пока всё недурно
Karkaz
Karkaz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:14
Вот это уже другое дело. Значит можно делать выводы.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:57
ЭТОЖАПЛ
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:57
Не понравилось как Александр-Арнольд был не доволен своей заменой. И Салах тоже. Трент, дай уже молодым поиграть, все равно в следующем сезоне в Реал уйдешь.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:54
ЭТО ЖЕАПЛ)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:44
Специально для тебя:
В АПЛ любой аутсайдер может отобрать очки, ЭТО ЖЕ АПЛ!!!!
Karkaz
Karkaz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:42, ред.
Да ладно, а как же возгласы "В АПЛ любой аутсайдер может отобрать очки, ЭТО ЖЕ АПЛ!"
sv8gccy2hq2b
sv8gccy2hq2b
вчера в 20:40
Ливерпуль красиво выиграл, с победой!
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:33
Выводы после двух игр с главными аутсайдерами?
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:31
Похоже Ливерпуль пережил уход Клоппа безболезненно.
Это значит, что Юрген не оставил после себя выжженную землю.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:31
Заслуженная победа на классе!
радует второй матч на ноль, хотя соперники не уровня красных конечно
следующий матч в Манчестере будет уже топ уровня, посмотрим, что красные покажут в принципиальном дерби, удачи Ливерпулю!
еще раз с победой, так держать Ливерпуль!
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:29
Физподготовка у Ливерпуля на высшем уровне да же при Клоппе не было такой физики
Гость
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