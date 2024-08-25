«Ливерпуль» выиграл у «Брентфорда» в матче Премьер-Лиги

«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» в матче 2-го тура АПЛ (2:0).
На 13-й минуте забил Луис Диас, Мохамед Салах отличился на 70-й.
После этой игры «красные» идут на 4-м месте (6 баллов), «пчёлы» расположились на 13-й позиции (3 пункта).
Ранее «Вулверхэмптон» проиграл «Челси».
В АПЛ любой аутсайдер может отобрать очки, ЭТО ЖЕ АПЛ!!!!
В АПЛ любой аутсайдер может отобрать очки, ЭТО ЖЕ АПЛ!!!!
Это значит, что Юрген не оставил после себя выжженную землю.
Это значит, что Юрген не оставил после себя выжженную землю.
радует второй матч на ноль, хотя соперники не уровня красных конечно
следующий матч в Манчестере будет уже топ уровня, посмотрим, что красные покажут в принципиальном дерби, удачи Ливерпулю!
еще раз с победой, так держать Ливерпуль!
радует второй матч на ноль, хотя соперники не уровня красных конечно
следующий матч в Манчестере будет уже топ уровня, посмотрим, что красные покажут в принципиальном дерби, удачи Ливерпулю!
еще раз с победой, так держать Ливерпуль!