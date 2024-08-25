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«Балтика» минимально обыграла КАМАЗ в матче Первой лиги

вчера, 21:20
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

«Балтика» переиграла КАМАЗ в 7-м туре Первой лиги (1:0).

Гол забил Кирилл Никишин на 87-й минуте.

После этой игры «Балтика» идет на 9-м месте (10 очков), КАМАЗ находится на 13-й строчке (7 пунктов).

Ранее «Торпедо» и «Черноморец» сыграли вничью.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
xdn6hc2xzx83
xdn6hc2xzx83
сегодня в 05:10
Потихоньку у Балтики все налаживается.
f7qs5wv3gea9
f7qs5wv3gea9
вчера в 21:41
Балтику с победой, нужно возвращаться в РПЛ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:34
Балтика победила в отдельной встрече.
Чтобы вернуться в РПЛ, нужно стремиться побеждать в каждом туре. Калининград должен быть в высшем дивизионе российского футбола..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:29
здесь свои разборки и страдания.
но рад победы Балтики))
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