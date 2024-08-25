«Балтика» минимально обыграла КАМАЗ в матче Первой лиги

«Балтика» переиграла КАМАЗ в 7-м туре Первой лиги (1:0).
Гол забил Кирилл Никишин на 87-й минуте.
После этой игры «Балтика» идет на 9-м месте (10 очков), КАМАЗ находится на 13-й строчке (7 пунктов).
Ранее «Торпедо» и «Черноморец» сыграли вничью.
«Балтика» переиграла КАМАЗ в 7-м туре Первой лиги (1:0).
Гол забил Кирилл Никишин на 87-й минуте.
После этой игры «Балтика» идет на 9-м месте (10 очков), КАМАЗ находится на 13-й строчке (7 пунктов).
Ранее «Торпедо» и «Черноморец» сыграли вничью.
Чтобы вернуться в РПЛ, нужно стремиться побеждать в каждом туре. Калининград должен быть в высшем дивизионе российского футбола..
Чтобы вернуться в РПЛ, нужно стремиться побеждать в каждом туре. Калининград должен быть в высшем дивизионе российского футбола..
но рад победы Балтики))
но рад победы Балтики))