«Краснодар» минимально обыграл «Динамо» в матче Премьер-Лиги

«Динамо» уступило «Краснодару» в матче 6-го тура РПЛ (0:1).
Гол забил Виктор Са на 25-й минуте.
После этой игры «Динамо» идет на 3-м месте, «Краснодар» находится на 4-й строчке. У обоих коллективов по 12 очков.
В другой встрече «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН».
Начало второго тайма полностью за Динамо. Не понимаю, зачем Мусаев сделал в перерыве 3 замены. Три, Карл! Батчи на Олусегуна точно не надо было менять, шило на было замена. Если надо было заменить только Петрова, то вторая замена из-за лимита на легионеров, т.к. россиянин ушел с поля, а легионер вышел на поле, нужно было выпустить еще одного россиянина вместо иностранца. Две ладно, логичны. Третья не логична совсем. В середине тайма игра разбилась на эпизоды, каждый фол стал свистеться, даже самый незначительный.
Умышленного фола Кордобы конечно же не было, и он, и Лунев шли до конца, немного не повезло в этой борьбе вратарю. Надеюсь, там не будет ничего серьезного и голкипер вернется в строй как можно скорее.
Майсторович сегодня хорош. И Кордобу не пропускает, да и остальные, с кем бы он ни боролся - он не проигрывал борьбу. Агкацев много раз спасал свои ворота, хорошая игра для него. Стаса признали лучшим игроком матча, это вполне заслуженно. Если бы не он, счет мог бы быть совсем другим.
Динамо не заслужило поражения по такой игре, но я отмечу не только хорошую игру Динамо во втором тайме, но и защитников с вратарем Краснодара, которые не позволили забить хозяевам. Ничья была бы более закономерной. Первый тайм был плюс-минус равный, второй больше за хозяевами, за исключением последних 10 минут, в которых вышедший на замену Лещук был очень хорош.
Очень красочная, очень зрелищная заруба. Динамо, удачи вам! Вперед, Быки!
Начало второго тайма полностью за Динамо. Не понимаю, зачем Мусаев сделал в перерыве 3 замены. Три, Карл! Батчи на Олусегуна точно не надо было менять, шило на было замена. Если надо было заменить только Петрова, то вторая замена из-за лимита на легионеров, т.к. россиянин ушел с поля, а легионер вышел на поле, нужно было выпустить еще одного россиянина вместо иностранца. Две ладно, логичны. Третья не логична совсем. В середине тайма игра разбилась на эпизоды, каждый фол стал свистеться, даже самый незначительный.
Умышленного фола Кордобы конечно же не было, и он, и Лунев шли до конца, немного не повезло в этой борьбе вратарю. Надеюсь, там не будет ничего серьезного и голкипер вернется в строй как можно скорее.
Майсторович сегодня хорош. И Кордобу не пропускает, да и остальные, с кем бы он ни боролся - он не проигрывал борьбу. Агкацев много раз спасал свои ворота, хорошая игра для него. Стаса признали лучшим игроком матча, это вполне заслуженно. Если бы не он, счет мог бы быть совсем другим.
Динамо не заслужило поражения по такой игре, но я отмечу не только хорошую игру Динамо во втором тайме, но и защитников с вратарем Краснодара, которые не позволили забить хозяевам. Ничья была бы более закономерной. Первый тайм был плюс-минус равный, второй больше за хозяевами, за исключением последних 10 минут, в которых вышедший на замену Лещук был очень хорош.
Очень красочная, очень зрелищная заруба. Динамо, удачи вам! Вперед, Быки!
Великолепно отыграл!
То, что Динамо сегодня не забило ответный гол - в этом львиная доля именно его.
У Динамо я бы выделил Тюкавина и Скопинцева, которые просто рвали и метали, а первый так просто - ЛУЧШИЙ ПОЛЕВОЙ игрок матча!
Очень хороший футбол сегодня посмотрел.
До самого-самого конца держал в напряжении.
НИКТО сегодня НЕ был достоин поражения, но "СЧЁТ НА ТАБЛО"...
P.S. А Краснодар стал каким-то "злым гением" для Динамо: ОПЯТЬ подопечные Лички не смогли забраться на первое место.
P.P.S. Карраскаля нужно взять под бело-чёрные ручки и повести в церковь, чтобы он свечку поставил и сглаз с себя снял... )))
Великолепно отыграл!
То, что Динамо сегодня не забило ответный гол - в этом львиная доля именно его.
У Динамо я бы выделил Тюкавина и Скопинцева, которые просто рвали и метали, а первый так просто - ЛУЧШИЙ ПОЛЕВОЙ игрок матча!
Очень хороший футбол сегодня посмотрел.
До самого-самого конца держал в напряжении.
НИКТО сегодня НЕ был достоин поражения, но "СЧЁТ НА ТАБЛО"...
P.S. А Краснодар стал каким-то "злым гением" для Динамо: ОПЯТЬ подопечные Лички не смогли забраться на первое место.
P.P.S. Карраскаля нужно взять под бело-чёрные ручки и повести в церковь, чтобы он свечку поставил и сглаз с себя снял... )))