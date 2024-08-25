«Краснодар» минимально обыграл «Динамо» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 19:30

«Динамо» уступило «Краснодару» в матче 6-го тура РПЛ (0:1).

Гол забил Виктор Са на 25-й минуте.

После этой игры «Динамо» идет на 3-м месте, «Краснодар» находится на 4-й строчке. У обоих коллективов по 12 очков.

В другой встрече «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН».