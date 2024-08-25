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«Краснодар» минимально обыграл «Динамо» в матче Премьер-Лиги

вчера, 19:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Динамо» уступило «Краснодару» в матче 6-го тура РПЛ (0:1).

Гол забил Виктор Са на 25-й минуте.

После этой игры «Динамо» идет на 3-м месте, «Краснодар» находится на 4-й строчке. У обоих коллективов по 12 очков.

В другой встрече «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН».

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Динамо»
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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 15:49
Да уж, какая же донная команда Динамо М, как она ещё заняла 3е место в прошлом году, просто повезло, никто не хотел играть.
Capral
Capral
сегодня в 01:03
Уважаемый Админ.

Прошу обратить внимание на комментарий пользователя MaxDinner и оскорбления в мой адрес.

Спасибо.
u24bua8xbmmb
u24bua8xbmmb
сегодня в 00:50
Минимально, не минимально, но три очка взял и игру показал очень хорошую.
Capral
Capral
вчера в 21:47
горький.

гномик в МЛС.
Gotlib
Gotlib
вчера в 21:45, ред.
Молодец, возми пирожок с полки. 😁
Capral
Capral
вчера в 21:40, ред.
Я тоже об этом.
Gotlib
Gotlib
вчера в 21:36, ред.
Зенит может при таком составе и без тренера играть.
баск
баск
вчера в 21:26
В кои то веки не удалось посмотреть игру, ни живьём, ни даже транслю.
Возникли семейные обстоятельства, внезапные, неотложные, но приятные)

Завтра гляну запись, хотя в ней, видимо, приятного мало..
На худой конец ничейку чтоль сгоняли бы, подсластили бы чуток пилюльку, полученную в 30м туре весной.

Но нет, получили следующую, никуда не денешься, продолжаем сглатывать..
Краснодар с победой.
Capral
Capral
вчера в 21:06
Цитрусовый.

А здесь, одно вытекает из другого- это как одно целое.
Gotlib
Gotlib
вчера в 20:51
Корсиканец
А при чём здесь тренер Зенита? Речь была о Кассьеррке.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:42
Ооооо! Намечается борьба в чемпионате
zmrbp89xvju9
zmrbp89xvju9
вчера в 20:34
Краснодар с красивой победой, Динамо проиграло из-за своего никудышнего тренера и шапкозакидательства.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:29
Бес толку его по церквям водить....
На Карраскаля упало древнее бразильское проклятие (за Вендела)...он теперь никогда на первое место не выйдет и по воротам не попадёт...
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:26
Классная игра, динамика на уровне, единственное что голов не хватило
Capral
Capral
вчера в 20:26
Лимон.

Прежде всего- Зениту нужен тренер.
Gotlib
Gotlib
вчера в 20:23, ред.
Наполеон
В таком случае, по твоей логике и Кассьеррка не
нужна Зениту. 🤣
Xeniumv387
Xeniumv387
вчера в 20:20, ред.
Ну вот Краснодар и обошли «сало» в таблице
kip-elev
kip-elev
вчера в 20:19
Соккер, почему Краснодар ниже в таблице чем Динамо? При равенстве очков, по личным встречам Краснодар выше. Или я чего-то не понимаю?
Сп62
Сп62
вчера в 20:14
По игре счёт должен был быть 3:3 или 4:4, но обязательно ничья. Карась зажал пенальти.
ABir
ABir
вчера в 20:08
Динамо на гол тоже точно наиграло, катастрофически не везло, правда и пропустить еще могли, вратари выручали и были лучшими игроками в обоих командах. Закономерным итогом была бы ничья, но рикошет есть рикошет.
112910415
112910415
вчера в 20:07
крутой матч, однако !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:03
Игра интересная. Лучшие - вратарь "Краснодара" и Костя Тюкавин. Нападающего южан, нанесшего травму вратарю "Динамо", надо было удалять. Мяч он явно упускал, не дотягивался до него, но всё равно пошёл в стык. Причём специально и ногой вперёд.
Победил сильнейший. Всего по одной причине: забил на гол больше, чем соперник.
Capral
Capral
вчера в 20:03
Лимон.

Если бы у Тюкавина были такие партнеры как у Кассьерры- так и Тюкавин не нужен.
Capral
Capral
вчера в 20:01
Для тех, кто восхищается Тюкавиным хочу сказать вот что: Краснодар- самая играющая и техничная команда в ПЛ. Но эта команда- плюшевая, не в обиду болельщикам команды и игрокам. Краснодар играет сам и дает играть другим. Команда, с цепкой и грамотной обороной- не даст Тюкавину и головы поднять...

Краснодар с победой!!!
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:01, ред.
Зато Кассьеррка забивает чуть ли не через игру. 😁 Были бы у Тюкавина такие же партнёры по команде, то и он бы забивал не меньше.
Gotlib
Gotlib ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:58
Караскалю ничего не поможет. Это его уровень.
Gotlib
Gotlib
вчера в 19:54
Лещ, как в хоккее пошел вперёд и мог привезти гол в пустые ворота. Макар два раза чуть не привёз гол. Даса очень слабый защитник, пятился к воротам и дал возможность сопернику пробить с близкого расстояния. Личка, как всегда опоздал с заменами. Решающие игры Динамо не умеет выигрывать, для этого нужно тренеру находить для игроков правильные слова.
lotsman
lotsman
вчера в 19:52
Динамо проиграл потому, что Краснодар был больше заряжен на победу.
Balbes77773
Balbes77773 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:47
Какая церковь????игрок не может попасть в 7ми метровые ворота...ВЫ думаете,из ЦСКА его просто так отдали....
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:42, ред.
Ежели кратко, то в целом неплохой по содержанию матч, держал в напряжении до финального свистка. Начали так вообще за здравие. Как известно, победителей не судят, но тройную замену от МОМ сразу после перерыва не совсем понял. Понятно наверное желание выпустить купленного уругвайца, но почему Черников вместо Кастаньо, а не вместо Ленини, и зачем было менять Батчи на этого "всадника без головы" по фамилии Олусегун. В общем во втором тайме "Краснодар" до поры до времени пропал с поля, и ежели бы не Агкацев, то неизвестно чем бы все закончилось. Ну и Кордоба в концовке в своем репертуаре, то спаситель, то губитель. Резюмируя: болельщиков "Краснодара" с победой, Луневу здоровья, "Динамо" спасибо за игру и удачи в следующих матчах. Как-то так с моей колокольни.
Гость
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