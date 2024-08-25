«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче Ла Лиги

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вчера, 20:03

«Реал» переиграл «Вальядолид» во 2-м туре Ла Лиги (3:0).

Федерико Вальверде отличился на 50-й минуте, а на 88-й забил Браим Диас. Эндрик отметился на 90+6-й.

После этой игры «Реал» идет на 3-м месте (4 балла), «Вальядолид» находится на 8-й строчке (3 пункта).

В другой встрече «Барселона» обыграла «Атлетик».