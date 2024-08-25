«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче Ла Лиги

«Реал» переиграл «Вальядолид» во 2-м туре Ла Лиги (3:0).
Федерико Вальверде отличился на 50-й минуте, а на 88-й забил Браим Диас. Эндрик отметился на 90+6-й.
После этой игры «Реал» идет на 3-м месте (4 балла), «Вальядолид» находится на 8-й строчке (3 пункта).
В другой встрече «Барселона» обыграла «Атлетик».
жаль, Вальядолиде не хватило сил и стали ошибаться больше и больше.
и здесь роялисты сделали результат.
многие скажут, что гости выставили автобус.
ну извините, иметь такой состав и жаловаться на автобус)))
во все времена все аутсайдеры играли автобусом против топов….
даже Реал так играл в Манчестере.
Браима тоже не надо восхвалять так много)))
еще раз напомню, что он вышел в игру где было 1:0 и соперник очень сильно устал.
но все равно молодец Браим. хороший игрок ротации. не более.
жаль, Вальядолиде не хватило сил и стали ошибаться больше и больше.
и здесь роялисты сделали результат.
многие скажут, что гости выставили автобус.
ну извините, иметь такой состав и жаловаться на автобус)))
во все времена все аутсайдеры играли автобусом против топов….
даже Реал так играл в Манчестере.
Браима тоже не надо восхвалять так много)))
еще раз напомню, что он вышел в игру где было 1:0 и соперник очень сильно устал.
но все равно молодец Браим. хороший игрок ротации. не более.