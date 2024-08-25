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«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче Ла Лиги

вчера, 20:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

«Реал» переиграл «Вальядолид» во 2-м туре Ла Лиги (3:0).

Федерико Вальверде отличился на 50-й минуте, а на 88-й забил Браим Диас. Эндрик отметился на 90+6-й.

После этой игры «Реал» идет на 3-м месте (4 балла), «Вальядолид» находится на 8-й строчке (3 пункта).

В другой встрече «Барселона» обыграла «Атлетик».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт managingmadrid.com
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Все комментарии
vw3zz98wd2f9
vw3zz98wd2f9
сегодня в 10:06
Винисиус,Родриго и Эндик - вас ждут Великие клубы,в Реал пришёл Камерунский Эму вести свою политику ,вам на смену придут Африканцы сподвижники Камерунского Эму-пора делать выводы!
Incredulous
Incredulous ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:54
Судя по прошлому сезону, Браим игрок 15-20 минут. На полных матчах он незаметен. А хорош именно как взрывной джокер.
112910415
112910415
сегодня в 04:27
Реал строится заново ...
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 01:47, ред.
Мбаппе откровенно сливает Реал. Никто не пытается с ним отыгрывать, открываться, это выглядит страшно и злобно. Банда Винисиуса хочет выжить француза из команды.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:30
Напомню, что в том сезоне Браим был также великолепен при выходе на замену. И весьма блеклый, выходя в основе.
Идеальный джокер.

Мбаппе надо дать время и отнять психологическое стремление показать себя. Бессмысленные финты, мало открываний (просто не знает куда), а больше нацелиться на гол. И все получится.
Вспоминаю первые впечатление от игры Роналду после перехода в Реал. Тоже не получалось из-за несыгранности, но был очень заточен именно под забить. Чего и желаем крайне мастеровитому игроку по фамилии Мбаппе.
Нет ничего удивительного в том, что Эндрик по простому ударил и забил, а Мбаппе нет. Колоссальное давление на человека, не знаю, как он вообще его выдерживает в наше ультра требовательное время. Удачи
амурец
амурец
вчера в 22:59
Реал с победой, Эндрик молодец старается, а вот Мбаппе пока не впечатляет
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:54, ред.
Это только начало для Анчелотти. Я уверен, он создаст единый механизм, у которого каждый винтик заменит другого без потерь. Практически, все игроки у него топового уровня
Dauletbek
Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:52
Не смотрел матчи Реала, но думаю, Мбаппе ещё покажет себя не один раз. Он молод и быстр
allemz
allemz
вчера в 21:15
Мбаппе такими темпами скоро поедет лавку Кастильи полировать
ABir
ABir
вчера в 21:12
Вальядолиду можно только посочувствовать, шансы были против такого Реала практически нулевые. Реал с заслуженной и закономерной победой!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:48
Всё стало на свои места....
В первом матче Реал просто расслабился.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:42, ред.
Посмотрел нарезку...Браим топ....так неприятен для соперника...
Интересно...он может играть не 20 минут...а весь матч
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:28
Эндрик может сместить Мбаппе а Браим Родриго
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:27
Бешенная конкуренция в Реале
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:12
если Гюлер (и его считают игроком талантливей Ямаля) будет по полчаса думать куда мяч отдать , а Мбаппе тупить с мячом то все матчи в ничью будут заканчиваться, если не поражениями.
жаль, Вальядолиде не хватило сил и стали ошибаться больше и больше.
и здесь роялисты сделали результат.
многие скажут, что гости выставили автобус.
ну извините, иметь такой состав и жаловаться на автобус)))
во все времена все аутсайдеры играли автобусом против топов….
даже Реал так играл в Манчестере.
Браима тоже не надо восхвалять так много)))
еще раз напомню, что он вышел в игру где было 1:0 и соперник очень сильно устал.
но все равно молодец Браим. хороший игрок ротации. не более.
Guankin
Guankin ответ Dan_Madrid (раскрыть)
вчера в 20:10
Браим еще по прошлому сезону заслужил место в основе, но играть все равно будет Родриго...
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:09
Вини и Мбаппе два пижона...!
Эндрик красава!
Реал с победой! Больше добавить нечего....
Dan_Madrid
Dan_Madrid
вчера в 20:08
Как же хорош Браим. Себальос должен заменить белингема. Браим должен на постоянной основе играть вместо Родриго. А мбаппе надо учиться играть напом, иначе эндрик его сместит такими темпами.
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:07
Реал раскачался во втором тайме и заслуженно победил
А Мбаппе пока не впечатляет,его работа забивать голы,чего он пока что не делает,зато Эндрик сделал
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:04
Мбаппе не может, Эндрик забил.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:04
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков! Эндрик с дебютным голом за Реал Мадрид. За такой небольшой период времени Эндрик сделал больше, чем Мбаппе за два матча. Ему стоит подумать. Марокканца тоже с дебютными голом и голевой в сезоне. Брат Диас хорош конечно. Винисиус очень старается, а вот Мбаппе надо оставить вот эти свои понты и забивать голы. А то, надоело уже смотреть на это второй матч подряд. Спасибо, Вальверде, что попал в тот момент с розыгрышем штрафного. Игра команды вообще не радует. Надо что-то придумать Анчелотти. Успехов и больших побед мадридскому Реалу! В следующем матче ждём Эндрика в старте, вместо Мбаппе.
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