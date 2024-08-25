«Торпедо» и «Черноморец» сыграли вничью

«Торпедо» и «Черноморец» не выявили победителя в матче 7-го тура Первой лиги (1:1).
Александр Чупаев забил за москвичей на 56-й минуте, а на 59-й счет сравнял Егор Иванов.
После этой игры «Торпедо» идет на 3-м месте (13 очков), «Черноморец» находится на 13-й позиции (7 пунктов).
Ранее «Сочи» вырвал победу в матче с «Уфой».
Так нельзя, если задача есть, то её обязательно надо выполнять. Весной, когда придёт время считать очки, можно и огорчиться. Всё-таки Торпедо клуб с историей. Нужно стремиться побеждать в каждом матче.
Так нельзя, если задача есть, то её обязательно надо выполнять. Весной, когда придёт время считать очки, можно и огорчиться. Всё-таки Торпедо клуб с историей. Нужно стремиться побеждать в каждом матче.