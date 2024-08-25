«Торпедо» и «Черноморец» сыграли вничью

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вчера, 18:52

«Торпедо» и «Черноморец» не выявили победителя в матче 7-го тура Первой лиги (1:1).

Александр Чупаев забил за москвичей на 56-й минуте, а на 59-й счет сравнял Егор Иванов.

После этой игры «Торпедо» идет на 3-м месте (13 очков), «Черноморец» находится на 13-й позиции (7 пунктов).

Ранее «Сочи» вырвал победу в матче с «Уфой».