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«Торпедо» и «Черноморец» сыграли вничью

вчера, 18:52
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

«Торпедо» и «Черноморец» не выявили победителя в матче 7-го тура Первой лиги (1:1).

Александр Чупаев забил за москвичей на 56-й минуте, а на 59-й счет сравнял Егор Иванов.

После этой игры «Торпедо» идет на 3-м месте (13 очков), «Черноморец» находится на 13-й позиции (7 пунктов).

Ранее «Сочи» вырвал победу в матче с «Уфой».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:12
Похоже, что Торпедо не торопится с выходом в РПЛ..
Так нельзя, если задача есть, то её обязательно надо выполнять. Весной, когда придёт время считать очки, можно и огорчиться. Всё-таки Торпедо клуб с историей. Нужно стремиться побеждать в каждом матче.
drug01
drug01
вчера в 18:57
Для Торпедо нужны очки играть надо лучше
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