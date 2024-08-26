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Гонду прошёл медосмотр в «Зените»

26 августа 2024, 22:31

Нападающий Лусиано Гонду переходит из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит» за 12 миллионов евро.

Аргентинский футболист прошёл медосмотр в клубе из Санкт-Петербурга.

Игрока представят завтра.

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Все комментарии
Asper
Asper
27 августа в 13:09
Специально нашел видео с ним под аргентинских комментаторов, чтоб понять, что за фамилия на самом деле.
Гонду́
Futurista
Futurista
27 августа в 09:58
Русский язык он такой)...теперь забил Гондоу...не забил тоже Гондоу...
v884gxzmhueb
v884gxzmhueb
27 августа в 04:53
Паредеса и Гомеса ему в помощь.
m7qed6a5mmb5
m7qed6a5mmb5
27 августа в 02:45
С такой фамилией,только в Зенит
Igo0rek
Igo0rek ответ ЦКВД (комментарий удален) (раскрыть)
27 августа в 01:04
Считай что газа у тебя уже нет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pzre5w7haewm (раскрыть)
26 августа в 23:29
и где он? в лазарете, и пока ещё рано говорить
pzre5w7haewm
pzre5w7haewm ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 августа в 23:26
Про Глушенкова вы говорили то же самое.
25процентный клоун
25процентный клоун
26 августа в 23:24
Сто пудов не заиграет, но удачи ему, всё равно
h5sg579dz8mf
h5sg579dz8mf
26 августа в 23:16, ред.
ЦСКА важней содержаться за счет Почты России, а то что у работников Почты России самые низкие зарплаты в стране никого не волнует, главное сидеть на шестом месте и проедать государственные деньги.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
26 августа в 23:14
У Миллера иные приоритеты. Ему юбилей в 100 раз важнее, чем всякие детские сады и лечение больных детей.
cb4zcykjfa5e
cb4zcykjfa5e ответ Alex_67 (раскрыть)
26 августа в 23:14
Сколько людей могли бы летать по всей стране на самолетах, если бы Аэрофлот не содержал некоторые футбольные команды и постоянно не повышал цены на билеты.
Alex_67
Alex_67
26 августа в 23:11
Двенадцать миллионов евро это огромная сумма.
В нашей валюте получается больше миллиарда рублей.
На эти деньги в провинциальном областном городе можно было бы построить четыре или пять приличных детских садов. А можно использовать для развития детского футбола. Спортивных площадок вообще получается немерено.
a432cv755bxg
a432cv755bxg ответ sihafazatron (раскрыть)
26 августа в 23:10
    ejd83bscjzca
    ejd83bscjzca ответ sihafazatron (раскрыть)
    26 августа в 23:02
    Для вас в футболе главное фамилия?
    sihafazatron
    sihafazatron
    26 августа в 22:34
    Так он нападающий? А по фамилии я уж подумал, что он защитник, защитник от детей))
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