Щесны завершил карьеру

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вчера, 16:01

Польский вратарь объявил о завершении игровой карьеры. Щесны выступал за: «Арсенал», «Брентфорд», «Рому» и «Ювентус». Он является: двукратным обладателем Кубка Англии, обладателем Суперкубка Англии, трёхкратным обладателем Кубка Италии, двукратным обладателем Суперкубка Италии и трёхкратным чемпионом Италии. Также Щесны признавался лучшим вратарём сезона Серии А и лучшим польским футболистом года.

За свою карьеру 34-летний поляк сыграл 548 матчей, пропустил 559 мячей и 210 игр провёл на ноль. За сборную Польши Щесны сыграл 84 матча (пропустил 83 мяча и 34 матча провёл на ноль).

Ранее карьеру завершил Клаудио Браво.