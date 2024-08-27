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Щесны завершил карьеру

вчера, 16:01

Польский вратарь Войцех Щесны объявил о завершении игровой карьеры. Щесны выступал за: «Арсенал», «Брентфорд», «Рому» и «Ювентус». Он является: двукратным обладателем Кубка Англии, обладателем Суперкубка Англии, трёхкратным обладателем Кубка Италии, двукратным обладателем Суперкубка Италии и трёхкратным чемпионом Италии. Также Щесны признавался лучшим вратарём сезона Серии А и лучшим польским футболистом года.

За свою карьеру 34-летний поляк сыграл 548 матчей, пропустил 559 мячей и 210 игр провёл на ноль. За сборную Польши Щесны сыграл 84 матча (пропустил 83 мяча и 34 матча провёл на ноль).

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 20:28
Хотя бы в МЛС поехал бы
valt134
valt134
вчера в 19:48
Славно «попылил»…
112910415
112910415
вчера в 18:25
теперь можно просто жить !
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 18:08
Что-то рановато как-то в 34 года-то… Возможно со здоровьем проблемы есть…
xua8ujjfz3xd
xua8ujjfz3xd
вчера в 18:01
Мог бы ещё пару лет в Аравии бабок постричь польский Гарик Харламов
Grizly88
Grizly88 ответ psjd8hzcz3cf (раскрыть)
вчера в 17:08
Мог спокойно еше 6 лет отстоять на воротах в Млс или Саудия , но видать ему надоело играть , денег то он заработал, теперь будет наслаждаться жизнью
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:02
Это который уже игрок, который предпочел завершить карьеру, а не ехать в СА? Неужели там так плохо?
psjd8hzcz3cf
psjd8hzcz3cf ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:58
Всем на 40+ буффона надо ориентироваться?
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:57
34 года это очень рано он ушел
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 16:33
Очень рано. Мог доиграть в родной Польше.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:12
А почему не попробовал заработать немного денег в Саудовской Аравии? Его уровень мастерства позволил бы поиграть там ещё несколько сезонов. Зря....
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 16:05
Неужели, вариантов достойных не нашёл?
khyxau7gsavw
khyxau7gsavw
вчера в 16:04
Войцех Щенсны принял решение завершить карьеру футболиста после долгих лет успешной игры в различных клубах, включая «Арсенал», «Брентфорд», «Рому» и «Ювентус». Он стал двукратным обладателем Кубка Англии, обладателем Суперкубка Англии, трёхкратным обладателем Кубка Италии, двукратным обладателем Суперкубка Италии и трёхкратным чемпионом Италии. Щенсны также был признан лучшим вратарём сезона Серии А и лучшим польским футболистом года. За свою карьеру он сыграл 548 матчей, пропустил 559 мячей и 210 игр провёл на ноль. Это решение показывает, что он достиг всех своих целей в футболе и теперь готов уйти на заслуженный отдых.
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