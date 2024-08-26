Роналду о завершении карьеры в сборной: «Никого заранее не предупрежу»

Нападающий «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии рассказал, как попрощается с национальной командой. Слова футболиста приводит A Bola со ссылкой на интервью каналу NOW.

Я безмерно горжусь тем, что представляю наши цвета, это мечта. Поэтому, когда я покину сборную, никого заранее не предупрежу, это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное. Сейчас я хочу иметь возможность помочь национальной сборной.

На данный момент мне в голову не приходит мысль стать тренером какой-либо команды. Я не вижу своего будущего в этом направлении. Я вижу себя занимающимся другими вещами вне футбола, но будущее знает только Бог.