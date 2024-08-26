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Роналду о завершении карьеры в сборной: «Никого заранее не предупрежу»

вчера, 14:28

Нападающий «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как попрощается с национальной командой. Слова футболиста приводит A Bola со ссылкой на интервью каналу NOW.

Я безмерно горжусь тем, что представляю наши цвета, это мечта. Поэтому, когда я покину сборную, никого заранее не предупрежу, это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное. Сейчас я хочу иметь возможность помочь национальной сборной.

На данный момент мне в голову не приходит мысль стать тренером какой-либо команды. Я не вижу своего будущего в этом направлении. Я вижу себя занимающимся другими вещами вне футбола, но будущее знает только Бог.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:44
" Будущее знает только Бог" - это он верно подметил. Прав Криштиану и в том, что решение об уходе будет спонтанным, но в то же время продуманным. Каждый из нас прежде, чем принять решение, тем более важное в своей жизни, долго ворочается по ночам с боку на бок и не может уснуть, обдумывая его. Так и футболист, для которого любимая игра является делом всей его жизни.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:58
Может быть. Везде из каждого утюга и Ютуба возникает Роналду. Хорошая команда у него. Постоянно как тень личные профессиональные репортерснимают как он гуляет..занимается на тренажёрах..с друзьями пресс показ...или дефиле в душевой. Дети как сороки..попадаются на блестящее)))
Capral
Capral
вчера в 19:21, ред.
Сколько вижу детей на немецких улицах, как правило, у всех форма Баварии, с фамилиями известных игроков клуба. Но, если попадаются с другими приоритетами, то это- или Роналду или Зидан. А вот, футболку с фамилией Месси- видел за всё время один, максимум два раза. Вот, что значит правильное воспитание.)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:14
Ну кто бы , что не говорил - а это его дело предупреждать или не предупреждать кого - либо - другое дело как долго еще его будут приглашать в эту самую сборную...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:53
100% убежден,что он не уйдет пока его не вытурят,если не выгонят он до конца жизни не захочет уйти из сборной,поэтому он не знает,когда ему дадут бумагу с печатью президента Португалии и главы ООН и главы ЕС,что он уволен из сборной,иначе он несобирается уйти,поэтому он так сказал.Он обуза для сборной,чтобы его не стало там надо менять тренера-подкаблучника Роналду,вот тогда с уходом тренера он больше не будет играть за сборную.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:12
Ты забыл упомянуть о каждом ребенке, гоняющим мяч, что он тоже за Роналду.
112910415
112910415
вчера в 16:23
спонтанное, но продуманное ?
так не бывает
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:57
Играть будет пока Португалия есть. Парламент за Роналду. Саудовские влиятельные круги за Роналду. До 2036 год.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:48
Дождется, пока его всё-таки насильно выгонят из сборной и тут же заявит: "Я сам и хотел свалить, просто вас заранее не уведомил" ахаха
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:40
Не хочу обидеть Рона , но разве спонтанное решение может быть продуманным?
Vladrad
Vladrad
вчера в 15:38
Дождется, пока его просто попрут.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:38
Роналду, без сомнения, великий игрок, но сказать о завершении выступления за сборную надо заранее. Не думаю, что он откажется выступить на Чемпионате мира 2026 года. Правда Криштиану стоит пересмотреть свою роль в команде. А вот официально уходить из сборной Португалии ему не надо. Вдруг с сыном сможет сыграть, хотя бы один раз, даже формально..
Capral
Capral
вчера в 15:21, ред.
Ооооооо, как на полуострове заштормило. Видать и жара сказывается...
shlomo
shlomo
вчера в 15:02
Играть будет до "белых тапочек" похоже.....
iIIiada
iIIiada
вчера в 14:45
В общем, пока его не выгонят с позором, он не закончит карьеру в сборной. Блогер наивно полагает, что помогает сборной. 1 гол с пенальти и 1 голевая за 10 матчей на ЧМ и ЧЕ это помощь в его понимании. Жалко игроков сборной Португалии.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 14:42
"Помощник" от бога.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂🍓👉🚽
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