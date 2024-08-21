Нойер завершил карьеру в сборной Германии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.
За немецкую команду игрок выступал с 2009 года, в ее составе в 2014-м он стал чемпионом мира.
Нойер является рекордсменом по числу поединков за сборную Германии среди вратарей (124) и количеству матчей «на ноль» в составе национальной команды (51).
Молодые- это хорошо, но с этим тренером толку не будет- молодой, упрямый и неопытный... Поражение от Испании- не только преступно неназначенный пенальти, но прежде всего- стратегическая ошибка Нагеля, а пенальти- уже как следствие. Ну и конечно- Нойер постарался.
Молодые- это хорошо, но с этим тренером толку не будет- молодой, упрямый и неопытный... Поражение от Испании- не только преступно неназначенный пенальти, но прежде всего- стратегическая ошибка Нагеля, а пенальти- уже как следствие. Ну и конечно- Нойер постарался.