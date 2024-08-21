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Нойер завершил карьеру в сборной Германии

вчера, 16:32

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

За немецкую команду игрок выступал с 2009 года, в ее составе в 2014-м он стал чемпионом мира.

Нойер является рекордсменом по числу поединков за сборную Германии среди вратарей (124) и количеству матчей «на ноль» в составе национальной команды (51).

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:09
наконец то Тер Штеген выдохнет спокойно дождался своего шанса
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:36, ред.
Всему своё время... Жаль, вот только, что красиво уйти из сборной у Нойера не получилось... Ведь, сборная Германии по сути провалилась на домашнем ЕВРО-2024... И вина Нойера в этом тоже есть. А вот если бы... Впрочем, это уже история, а история не знает сослагательных наклонений... Но всё равно, Нойер навечно вошёл в историю мирового футбола, став вместе со сборной Германии чемпионом мира в 2014 г.
Capral
Capral
вчера в 18:29
Хитрый Лис.

Молодые- это хорошо, но с этим тренером толку не будет- молодой, упрямый и неопытный... Поражение от Испании- не только преступно неназначенный пенальти, но прежде всего- стратегическая ошибка Нагеля, а пенальти- уже как следствие. Ну и конечно- Нойер постарался.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:25
Правильное решение. Дорогу молодым. Это уже будет совсем другая сборная Германии. Ушли все ветераны: Нойер, Гюндоган, Кроос, Мюллер.

Хотя некоторые будут недовольны. Перед Евро был опрос в Германии на тему, кого они хотят видеть в сборной. Когда выбор сделан в пользу белых, разразился скандал. Пока вижу, что ушедших заменят на иммигрантов. Хорошо или плохо, это будет видно на ЧМ 2026.
Capral
Capral
вчера в 17:42
По мнению главного футбольного эсперта Германии Л.Маттеуса, капитаном сборной может стать И.Гюндоган. Ну а если Маттеус сказал, значит так и будет. С его, легкой руки, Нагеля назначили ГТ сборной.
j2p3b9pndqd7
j2p3b9pndqd7
вчера в 17:15
где-то радуется вечно второй Штеген
Capral
Capral
вчера в 17:13
Сейчас поступило сообщение о том, что Нойер завершил карьеру в сборной.
"Neuer beendet Karriere in der Nationalmannschaft".
Capral
Capral
вчера в 17:05
Байкал

Это утреннее сообщение.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:51, ред.
Это правильное решение, если правда, конечно...
Буквально вчера читал о планах Нойера на ЧМ-2026.
Он и раньше не был незаменимым, а прошедший Чемпионат Европы просто провалил. Пришло время других игроков.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:48
Лучший, но с Нагельсманами и прочими не сварить каши
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:41
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не планирует завершать карьеру в сборной Германии.

Голкипер хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года. Однако Нойер собирается пропустить матчи Лиги Наций в сентябре этого года.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1386972/noyer-manuel-germaniya 21.08.2024




Вот и верь новостям после этого...
Capral
Capral
вчера в 16:38
Только сегодня вспоминал его ляпы, как за сборную, так и за Баварию. Достойный поступок, хотя, уйти- можно было и раньше...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:33
Недавно же вроде на следующем ЧМ планировал сыграть, а тут завершил...
Думаю правильное решение, дорогу молодым!
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