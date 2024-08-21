Нойер завершил карьеру в сборной Германии

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вчера, 16:32

Голкипер «Баварии» объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

За немецкую команду игрок выступал с 2009 года, в ее составе в 2014-м он стал чемпионом мира.

Нойер является рекордсменом по числу поединков за сборную Германии среди вратарей (124) и количеству матчей «на ноль» в составе национальной команды (51).