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Клаудио Браво завершил карьеру

вчера, 10:00

Чилийский вратарь Клаудио Браво завершил игровую карьеру. Браво выступал за «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону», «Манчестер Сити» и «Бетис». Он является двукратным чемпионом Чили, трёхкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, двукратным чемпионом Испании, клубным чемпионом мира, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Англии, трёхкратным обладателем Кубка английской лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка Америки.

Также Браво дважды признавался лучшим чилийским футболистом года и трижды получал приз как лучший вратарь чемпионата (два раза в Чили и один раз в Испании). За свою клубную карьеру 41-летний футболист сыграл 463 матча, пропустил 519 мячей и 164 игры провёл на ноль. Помимо этого, Браво имеет в своём активе 150 выступлений за сборную Чили.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:36
Как же сильно он косячил в Сити.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:50
Скажем Клаудио за его замечательную карьеру "Браво" - ведь это восклицание сопровождается бурными аплодисментами!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:46
Хорошая карьера. Победитель ЛЧ и дважды чемпион ЮА. Удачи в дальнейшей жизни.
Вещий
Вещий
вчера в 10:40
Хорошая карьера, будет о чем вспоминать...
Vladrad
Vladrad
вчера в 10:33
Пора в таком возрасте.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:20
Для игрока из Чили просто шикарная карьера.
Не много в мире футболистов с таким количеством трофеев. Теперь этот человек закончил с футболом.
qbyu6w68nn6f
qbyu6w68nn6f
вчера в 10:17
Титулов набрал немерено, есть что вспомнить.
Гость
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