Клаудио Браво завершил карьеру

Чилийский вратарь Клаудио Браво завершил игровую карьеру. Браво выступал за «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону», «Манчестер Сити» и «Бетис». Он является двукратным чемпионом Чили, трёхкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, двукратным чемпионом Испании, клубным чемпионом мира, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Англии, трёхкратным обладателем Кубка английской лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка Америки.
Также Браво дважды признавался лучшим чилийским футболистом года и трижды получал приз как лучший вратарь чемпионата (два раза в Чили и один раз в Испании). За свою клубную карьеру 41-летний футболист сыграл 463 матча, пропустил 519 мячей и 164 игры провёл на ноль. Помимо этого, Браво имеет в своём активе 150 выступлений за сборную Чили.
Не много в мире футболистов с таким количеством трофеев. Теперь этот человек закончил с футболом.
Не много в мире футболистов с таким количеством трофеев. Теперь этот человек закончил с футболом.