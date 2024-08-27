Клаудио Браво завершил карьеру

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вчера, 10:00

Чилийский вратарь завершил игровую карьеру. Браво выступал за «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону», «Манчестер Сити» и «Бетис». Он является двукратным чемпионом Чили, трёхкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, двукратным чемпионом Испании, клубным чемпионом мира, обладателем Суперкубка УЕФА , победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Англии, трёхкратным обладателем Кубка английской лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка Америки.

Также Браво дважды признавался лучшим чилийским футболистом года и трижды получал приз как лучший вратарь чемпионата (два раза в Чили и один раз в Испании). За свою клубную карьеру 41-летний футболист сыграл 463 матча, пропустил 519 мячей и 164 игры провёл на ноль. Помимо этого, Браво имеет в своём активе 150 выступлений за сборную Чили.