Нойер объяснил решение завершить карьеру в сборной Германии

Вратарь «Баварии» прокомментировал своё решение закончить карьеру в сборной Германии.

Этот день должен был наступить в какой-то момент. Сегодня моя карьера в сборной Германии заканчивается. Все, кто меня знает, понимают, что это решение далось мне нелегко. Я дебютировал более 15 лет назад против ОАЭ и тогда очень нервничал. У нас было много взлетов и падений.

Самым ярким моментом, конечно, стала победа на чемпионате мира в Бразилии. Венцом моей карьеры стало то, что я смог вернуться после травмы и выступить на домашнем Евро. Мне нравилось носить футболку сборной Германии. Большое спасибо.