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Нойер объяснил решение завершить карьеру в сборной Германии

вчера, 19:48

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал своё решение закончить карьеру в сборной Германии.

Этот день должен был наступить в какой-то момент. Сегодня моя карьера в сборной Германии заканчивается. Все, кто меня знает, понимают, что это решение далось мне нелегко. Я дебютировал более 15 лет назад против ОАЭ и тогда очень нервничал. У нас было много взлетов и падений.

Самым ярким моментом, конечно, стала победа на чемпионате мира в Бразилии. Венцом моей карьеры стало то, что я смог вернуться после травмы и выступить на домашнем Евро. Мне нравилось носить футболку сборной Германии. Большое спасибо.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 11:35
Привет, Алексей!!!
Полностью согласен и подписываюсь под каждым словом!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:53
Приветствую, Виктор. Как к примеру Лам ушёл. Взял ЛЧ, ЧМ и на волне такого успеха, завязал с футболом вообще . И остался в памяти, как один из лучших крайних защитников в Мире.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:41
А может и вообще пора заканчивать с футболом?
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:09
Когда то это должно было бы случиться...
Capral
Capral
вчера в 20:06
Второй гол от Испании- твоя непростительная ошибка, Нойер, также, как и в Мадриде, в 1/2 ЛЧ.
Иногда, лучше уйти молча, но без насмешек и упрёков, вслед...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:53
Да вернутся после такой травмы - дорогого стоит!
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