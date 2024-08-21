Нойер объяснил решение завершить карьеру в сборной Германии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал своё решение закончить карьеру в сборной Германии.
Этот день должен был наступить в какой-то момент. Сегодня моя карьера в сборной Германии заканчивается. Все, кто меня знает, понимают, что это решение далось мне нелегко. Я дебютировал более 15 лет назад против ОАЭ и тогда очень нервничал. У нас было много взлетов и падений.
Самым ярким моментом, конечно, стала победа на чемпионате мира в Бразилии. Венцом моей карьеры стало то, что я смог вернуться после травмы и выступить на домашнем Евро. Мне нравилось носить футболку сборной Германии. Большое спасибо.
Полностью согласен и подписываюсь под каждым словом!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Полностью согласен и подписываюсь под каждым словом!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Иногда, лучше уйти молча, но без насмешек и упрёков, вслед...
Иногда, лучше уйти молча, но без насмешек и упрёков, вслед...